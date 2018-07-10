TSYD turnuvasına katılacaklar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin düzenlediği futbol turnuvasına katılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin TSYD Ankara Şubesinin 3-4 Ağustos'ta Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına katılacak takımlar arasında yer alacağı belirtildi.
Öte yandan Sivasspor'un 2 Temmuz'da Sivas'ta başladığı yeni sezon hazırlıkları 1. kamp dönemini tamamladığı bildirildi. Açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna'nın 2 gün izin verdiği kırmızı-beyazlı ekibin, 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak 2. etap kamp çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.
Bolu kampının 27 Temmuz'da sona ereceği, Sivasspor'un bu süreçte hazırlık maçları yapacağı belirtildi.
AA