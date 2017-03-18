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Tudor'dan önce Barisic'i düşünmüşler

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, lige başladıkları teknik direktör Tudor'un ani bir kararla Galatasaray'a gitmesiyle daha önce de planlamalarında olan Avusturyalı Zoran Barisic'i takımın başına getirdiklerini söyledi

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Tudor'dan önce Barisic'i düşünmüşler

Gül, yaptığı açıklamada, kurumsal ve profesyonel bir kulüp olduklarını, bunun gereğini her zaman yerine getirdiklerini ifade etti. Tolga Gül, Tudor'un ayrılmasından sonra hemen çalışmalara başladıklarını ve takımı teknik direktörsüz bırakmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bir hoca ve oyuncu grubuyla çalışıyorsunuz ama yarın ne olacağı belli değil. Hem futbolcu hem de hoca bazında sürekli bir B planınız ya da çalışmanız olmalı. Olmazsa hata yaparsınız, çünkü yarının ne getireceğini bilemiyorsunuz. Tabii ki Zoran Barisic bizim kafamızda çalıştığımız, üzerine kafa yorduğumuz hocalardan biriydi. Sezon başından beri kafamızda olan ve defterimize yazdığımız hocalardan biriydi." Gül, kulübe çok kısa sürede uyum sağladığını aktardığı Barisic'in yapıcı, pozitif düşünen, futbolcu ve yönetimle diyaloglarını en iyi şekilde kurmaya çalışan bir teknik direktör olduğunu dile getirdi.

"EN BÜYÜK PAY BAŞKAN VE YÖNETİMİNDİR"
Tolga Gül, Igor Tudor'un takıma kattığı katkıyı inkar etmediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "En büyük pay başkan ve yönetimindir. Bu bütün kulüplerde böyledir. Başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular gelir sırayla. Genele bakıldığında ise taraftar da vardır, gözardı edilemez. Basınla da birlikte biz büyük bir aileyiz. Futbola ve güzel oyuna hizmet ediyoruz."

"SELEZNOV YILDIZ BİR OYUNCU"
Devre arasında transfer ettikleri Ukraynalı Yevhen Seleznov'un başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çektiğini aktaran Gül, şunları kaydetti: "Yapısı ve kalitesiyle 'taraftarın sevgilisi olacak.' demiştim. Bunu yakalamaya başladı. Ben Seleznov'dan daha fazlasını bekliyorum. Seleznov yıldız bir oyuncu. Şimdi kendisini göstermeye başladı. İlerleyen haftalarda adından daha fazla bahsettirecek."

"FUTBOLCUYA BORCUMUZ YOK"
Tolga Gül, büyük bir bütçelerinin olmadığını dile getirerek, "Doğrusunu yapmaya çalışmanız gerekiyor. Çok fazla mesai harcamanız gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar çalışıyor ve kafa yoruyoruz. Futbolcuya borcumuz yok. Hiçbir zaman olmamıştır, bugün yok yarın da olmaz." şeklinde konuştu. UEFA tarafından bu sezon ve gelecek sezon Avrupa kupalarından men cezası aldıklarını hatırlatan Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu aslında beklediğimiz bir cezaydı. Geçen yıl biz bunu bekliyorduk. Kardemir Karabükspor bunu aşar. Biz Avrupa kupalarına katılacak puanları alalım bizim için yeterli. Bu sene ve gelecek sene katılmayabiliriz. Sonraki senelerde Karabükspor bunu aşar. Daha önce başardık, tekrardan Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edebiliriz."
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FutbolKardemir KarabüksporZoran BarisicTolga Gül
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