Gül, yaptığı açıklamada, kurumsal ve profesyonel bir kulüp olduklarını, bunun gereğini her zaman yerine getirdiklerini ifade etti. Tolga Gül, Tudor'un ayrılmasından sonra hemen çalışmalara başladıklarını ve takımı teknik direktörsüz bırakmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bir hoca ve oyuncu grubuyla çalışıyorsunuz ama yarın ne olacağı belli değil. Hem futbolcu hem de hoca bazında sürekli bir B planınız ya da çalışmanız olmalı. Olmazsa hata yaparsınız, çünkü yarının ne getireceğini bilemiyorsunuz. Tabii ki Zoran Barisic bizim kafamızda çalıştığımız, üzerine kafa yorduğumuz hocalardan biriydi. Sezon başından beri kafamızda olan ve defterimize yazdığımız hocalardan biriydi." Gül, kulübe çok kısa sürede uyum sağladığını aktardığı Barisic'in yapıcı, pozitif düşünen, futbolcu ve yönetimle diyaloglarını en iyi şekilde kurmaya çalışan bir teknik direktör olduğunu dile getirdi.
Tudor'dan önce Barisic'i düşünmüşler
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, lige başladıkları teknik direktör Tudor'un ani bir kararla Galatasaray'a gitmesiyle daha önce de planlamalarında olan Avusturyalı Zoran Barisic'i takımın başına getirdiklerini söyledi
18 Mart 2017 Cumartesi 14:04
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Gül, yaptığı açıklamada, kurumsal ve profesyonel bir kulüp olduklarını, bunun gereğini her zaman yerine getirdiklerini ifade etti. Tolga Gül, Tudor'un ayrılmasından sonra hemen çalışmalara başladıklarını ve takımı teknik direktörsüz bırakmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bir hoca ve oyuncu grubuyla çalışıyorsunuz ama yarın ne olacağı belli değil. Hem futbolcu hem de hoca bazında sürekli bir B planınız ya da çalışmanız olmalı. Olmazsa hata yaparsınız, çünkü yarının ne getireceğini bilemiyorsunuz. Tabii ki Zoran Barisic bizim kafamızda çalıştığımız, üzerine kafa yorduğumuz hocalardan biriydi. Sezon başından beri kafamızda olan ve defterimize yazdığımız hocalardan biriydi." Gül, kulübe çok kısa sürede uyum sağladığını aktardığı Barisic'in yapıcı, pozitif düşünen, futbolcu ve yönetimle diyaloglarını en iyi şekilde kurmaya çalışan bir teknik direktör olduğunu dile getirdi.