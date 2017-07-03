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Tudor futbolcularını boş bırakmıyor

Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

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Tudor futbolcularını boş bırakmıyor

 Galatasaray, Slovakya kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelin sahasında teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Macar ekibi Gyirmot ile oynanan maçtan dolayı hafif tempoda geçen antrenmanda Tudor'un futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda dizine darbe alan Ahmet Çalık tedbir amacıyla antrenmanda yer almadı. Ahmet Çalık'ın özel program dahilinde salonda çalıştığı bildirildi. Antrenmana katılmayan Tolga Ciğerci'nin de salonda yenileme çalışması yaptığı aktarıldı. Kaleci Cenk Gönen ise takımdan ayrı sahada koşu yaptı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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