Tudor, Kanarya avcısını oynatacak mı?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak. Süper Lig'deki son maçında Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Galatasaray 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla üçüncü durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılarak rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakibiyle Kadıköy'de oynadığı maçı 2-0 kaybetmişti. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sneijder ve De Jong dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un son haftalarda tercih etmediği Hollandalı Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'a derbi maçta görev vermesi bekleniyor. Hırvat teknik adamın, aynı şekilde son maçlarda oynatmadığı Sabri Sarıoğlu ile Medipol Başakşehir maçında yedek soyundurduğu Lukas Podolski'nin de derbide ilk 11'de yer alması öngörülüyor. Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya (Aurelien Chedjou), Ahmet Çalık, Lionel Carole, Selçuk İnan, Nigel de Jong, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Selçuk İnan, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue Pesqueira yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 29. haftasındaki Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Bu arada derbi için şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satılırken, Türk Telekom Arena'da 17 bin civarında da kombine kart sahibi var.