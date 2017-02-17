Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'deki son maçında sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sezonun geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, ligde 3. sırada yer alırken, 19 puana sahip Çaykur Rizespor averajla 15. basamakta bulunuyor.
Tudor'lu G.Saray Rize'de siftah yapıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılar, yeni teknik direktörü Tudor yönetimindeki ilk maçına çıkacak
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'deki son maçında sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sezonun geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, ligde 3. sırada yer alırken, 19 puana sahip Çaykur Rizespor averajla 15. basamakta bulunuyor.