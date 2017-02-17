Tudor'lu G.Saray Rize'de siftah yapıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'deki son maçında sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sezonun geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, ligde 3. sırada yer alırken, 19 puana sahip Çaykur Rizespor averajla 15. basamakta bulunuyor.



Tudor yönetimindeki ilk maç

Galatasaray, dün sözleşme imzaladığı Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yerine göreve getirilen Tudor, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk sınavını Çaykur Rizespor maçında verecek.

Sneijder forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün durumuna ise bugün yapılacak antrenmandan sonra karar verilecek.

De Jong ceza sınırında

Galatasaray'da Nigel de Jong, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Rize temsilcisi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda 22. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.