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"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"

Galatasaray'dan gönderilen Igor Tudor'a Türkiye'den taliplerin olduğu öğrenildi

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:41
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"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un menajeri eski Beşiktaşlı oyuncu Anthony Seric, genç teknik adamın kariyeri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Ajansspor'a konuşan Seric, birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İşte o konuşmalardan satırbaşları; 

'Üç kulüpten teklif geldi'

"Tudor için üç kulüpten teklif geldi. Bu resmi teklifleri veren kulüpleri açıklayamam bizde saklı kalması lazım. Profesyonel hayatta bunların açıklanmaması lazım."

'Galatasaray'ı çalıştırırsanız teklif gelmesi normal'

"Galatasaray'ı çalıştırmışsanız elbette sizinle bazı kulüpler Türkiye'den ilgilenebilir. Bu konu bizimle kulüp arasında kalmalıdır. Şunu söyleyebilirim Galatasaray'ı çalıştırırsanız teklif gelmesi normal"

'Tudor büyük bir antrenör olduğunu gösterdi'

"Türkiye özel bir ülke. Igor Tudor iyi işler yaptı burada. Karabükspor'un ardından Galatasaray'ın başına geçti. Bunlar kolay işler değil. Tudor büyük bir antrenör olduğunu gösterdi. Otoriter, karizmatik biri olmalısınız bunları iyi bir deneyim olarak görmek lazım. Biraz dinlenmesi lazım ardından büyük bir teknik direktör olarak yoluna devam edecektir. Galatasaray'da Tudor ile oyuncular arasında problem olduğu doğru değil."

'Igor Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir'

"Türkiye'ye dönmek ister tabii ki. Burası güzel bir ülke orayı çok seviyor. Hırvat bakış açısı ile Türkiye'de ki bakış açısı aynı. Burası seçeneklerinden bir tanesi neden olmasın"

'Vida, Beşiktaş için çok iyi bir transfer oldu'

"Vida çok iyi bir oyuncu. Çok zeki ve hızlı. Beşiktaş onu getirerek akıllıca bir iş yaptı ve Beşiktaş için çok iyi bir transfer oldu. Beşiktaş ligin ikinci bölümünde çok daha iyi olacaktır. İki üç senedir birlikte oynayan isimlerden kurulu bir takım daha başarılı olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
FutbolIgor TudorSeric
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