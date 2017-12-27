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Tuna'nın gözdesi Castro oldu

Süper Lig'de ilk devreyi 30 puanla kapatan Göztepe'de 17 maçta 1521 dakika sahada kalan Andre Castro, en istikrarlı isim oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:41
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Tuna'nın gözdesi Castro oldu

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 30 puanla kapatan Göztepe'de 17 maçta 1521 dakika sahada kalan Andre Castro, en istikrarlı isim oldu.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe, ilk devrede aldığı başarılı sonuçlarla 17 haftalık periyodu 30 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 6. sırada tamamladı. Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, 17 maçta da forma giyen tek isim olan Andre Castro, 1521 dakika süre aldı ve takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Castro'yu 16 karşılaşmada 1440 dakika sahada kalan Kadu ile 16 müsabakada 1395 dakika görev yapan Beto takip etti. Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş ve Doğanay Kılıç ise en az süre alan isimler oldu.

Toplam 30 gol

İlk devrede 30 gole ulaşan Göztepe'de Adis Jahovic, 14 golle takımın en golcü ismi olarak dikkati çekti. Makedon golcü dışında Tayfur Bingöl ile Andre Castro 3'er, Nabil Ghilas, Oscar Scarione ve Selçuk Şahin 2'şer, Ömer Şişmanoğlu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Kadu da birer gol kaydetti. Süper Lig'de lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekipte 7 penaltıdan 6'sını Jahovic, 1'ini de Nabil Ghilas gole çevirdi. Göztepe'nin diğer 17 golü ayakla, 6'sı da kafayla atıldı.

İlk yarılarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümlerinin son 15 dakikasında 10 gole imza attı. Kalesinde 26 gol gören Göztepe, karşılaşmaların her iki devrelerinde de 13'er gol yedi.

32 sarı ve 1 kırmızı kart

Toplam 32 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de Leo Scwechlen, takımını eksik bırakan tek isim oldu. Toplam 13 oyuncunun sarı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte Jahovic 6, Rajko Rotman ise 4 sarı kart gördü.

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:51
Anahtar Kelimeler:
Andre CastroFutbolGölGöztepeSüper LigSÜPERLİGSüre
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