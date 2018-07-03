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Tuna'nın yardımcıları belli oldu

Sivasspor'da, teknik direktör Tamer Tuna'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu bildirildi

03 Temmuz 2018 Salı 13:28
Tuna'nın yardımcıları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Tamer Tuna'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak. Sivasspor'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSivasspor Teknik Direktörü Tamer TunaFutbolDemir Grup Sivasspor
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