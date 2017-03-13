Türk futbolcular İspanya'yı seviyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında İki Türk futbolcunun top koşturduğu takımlar dün karşı karşıya gelirken, Deportivo La Coruna, şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in ardından kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan ve Deportivo La Coruna'da ilk sezonunu yaşayan Emre Çolak'ın yanı sıra İspanya'da bugüne kadar 15 Türk futbolcu forma giydi. İspanya'da boy gösteren ilk Türk futbolcu Tayfun Korkut olurken, bu ismi sırasıyla Oktay Derelioğlu, Nihat Kahveci , Fatih Akyel, Rüştü Reçber, Ersen Martin, İbrahim Kaş, Mehmet Aurelio, Necati Ateş, Mehmet Topal , Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Emre Çolak takip etti.

En fazla forma giyenler

Nihat Kahveci, Arda Turan ve Tayfun Korkut, İspanya'da en uzun süre forma giyen Türk futbolcular olarak dikkati çekiyor. Real Sociedad ve Villarreal ekiplerinde 7,5 sezon (2002-2009) görev yapan Nihat Kahveci, attığı gollerle İspanyol futbol kamuoyunun hafızasına kazındı. En değerli Türk futbolcusu konumundaki Arda Turan, İspanya'daki 6'ncı (2011-2017) sezonunu geçiriyor. Atletico Madrid ile 4 yıl içinde lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan milli oyuncu, geçen sezon ülkenin en önemli kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, birçok yıldız ismin forma giydiği Katalan ekibinde sergilediği performansla ön plana çıkıyor. Tayfun Korkut, İspanya'da 4 sezon (2000-2004) boyunca forma giydi. Kariyerini Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak sürdüren 42 yaşındaki Korkut, Real Sociedad'da 3, Espanyol'da ise bir sezon oynadı.

Fazla forma şansı bulamayanlar

Oktay Derelioğlu, Fatih Akyel, Rüştü Reçber, İbrahim Kaş, Nuri Şahin, Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu ve Necati Ateş, İspanya'da en fazla bir sezon forma giyebildi. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde attığı gollerle hatırlanan Oktay, Las Palmas formasıyla 2000-2001 sezonunda sadece 2 maça çıkabildi. 41 yaşındaki futbol adamı, takım arkadaşı Vinny Samways ile yaşadığı sorunun ardından Türkiye'ye döndü. Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Fatih Akyel, 2001-2002 sezonu başında Mallorca'ya transfer oldu. Uyum sorununu aşamayan 39 yaşındaki eski futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ve milli takımda sergilediği üst düzey performansın ardından 2003'te büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Rüştü Reçber, teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercihi nedeniyle Katalan ekibinde fazla süre alamadı. La Liga'da 4, UEFA Kupası'nda ise 3 maçta forma giyebilen 43 yaşındaki eski file bekçisi, kalesinde ise 6 gol gördü. Kariyerine Alman ekibi Darmstadt 98'de devam eden Hamit Altıntop ile aynı ülkenin Borussia Dortmund takımında forma giyen Nuri Şahin, 2011-2012'de Real Madrid'de forma giydi. Başkent ekibinin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho'nun isteğiyle transfer edilen 2 futbolcu da forma şansı bulmakta zorlandı. Hamit Altıntop, eflatun-beyazlılarla tüm kulvarlarda 12 maçta boy gösterirken, Nuri Şahin ise 10 karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş altyapısından yetişen İbrahim Kaş, 2008'de transfer olduğu Getafe'de 9 maçta forma giyerken, Necati Ateş ise aynı yıl ikinci ligde mücadele eden Real Sociedad ile çıktığı 36 müsabakada sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de forma giyerken 2012'de Atletico Madrid ile sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, başkent ekibinde 16 maçta forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu, devre arasında sarı-lacivertli takıma döndü.

Mehmet Topal, Ersen Martin ve Mehmet Aurelio

Kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Mehmet Topal'ın yanı sıra, eski futbolcu Ersen Martin ve son olarak Türk takımlarında antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, İspanya'da forma giyen diğer Türk futbolcular olarak göze çarpıyor. Milli futbolcu Mehmet Topal, 2 sezon (2010-2012) formasını giydiği Valencia ile tüm kulvarlarda 59 maçta forma giydi. A Milli Takım ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşadığı üçüncülüğün ardından Real Betis ile anlaşan Brezilyalı asıllı Türk oyuncu Mehmet Aurelio, Endülüs ekibinde istikrarlı bir performans ortaya koydu. 39 yaşındaki teknik adam, 2 sezon giydiği yeşil-beyazlı formayla 59 karşılaşmada boy gösterdi. Almanya doğumlu Türk futbolcu Ersen Martin ise 2007-2009 yıllarında formasını giydiği Recreativo Huelva ile çıktığı 25 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.