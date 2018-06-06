Türk futbolunun acı günü

Teknik direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 28 Şubat 1954 doğumlu Ümit Kayıhan, teknik direktörlük kariyerinde Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırdı. Kayıhan, en son 2013-2014 sezonunda Altay'da görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde 2000-2001 sezonunda Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Ümit Kayıhan, futbolculuk döneminde de Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor gibi takımların formasını giymişti.

Ümit Kayıhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan'ın oğlu Ekrem Kayıhan, "Babamın Türk futboluna emeği geçti. Türk futboluna katkı yaptı, çok üzgünüz." dedi.

Kayıhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Ümit Kayıhan'ı bu sabaha karşı kaybettiklerini söyledi. Çok üzüntülü olduklarını belirten Kayıhan, "Söylenecek söz bulamıyorum. Arayanlara teşekkür ediyorum, herkes hakkını helal etsin. Babamın Türk futboluna emeği geçti. Türk futboluna katkı yaptı, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Babasında mitral kalp kapakçığı yetmezliği olduğunun söylendiğini aktaran Kayıhan, rahatsızlığı için henüz net bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti. Ümit Kayıhan'ın cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.