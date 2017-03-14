Türk kaleci milli takımı bıraktı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen kaleci Ramazan Özcan, Avusturya Milli Takımı'ndan emekliye ayrıldı.



Avusturya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk asıllı Avusturyalı file bekçisinin milli takım kariyerini noktalama kararı aldığı bildirildi. Kişisel nedenlerle bu yönde bir karar aldığını belirten 32 yaşındaki Özcan, "Milli takım formasını 9 yıl boyunca giymekten onur duydum. EURO 2008 ve EURO 2016'ya katılmak, kariyerim için önemli dönüm noktalarıydı ve takımın kalitesi, son yıllarda hızla gelişti. Kişisel nedenlerle artık bu kariyeri noktalamam ve aileme daha fazla vakit ayırmam gerekiyor." ifadelerini kullandı. Avusturya Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Özcan, kulüp kariyerinde ise Salzburg, Hoffenheim, Beşiktaş ve Ingolstadt'ta oynamasının ardından sezon başında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.