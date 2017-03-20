"Türk kulüpleri aşırı harcıyorlar"

UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso, Türk kulüplerinin aşırı harcama içinde olduğunu, buna bağlı olarak da borçlarının arttığını söyledi.



Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Futbol Zirvesi'nde "Türkiye'nin durumu ve kulüp lisans sisteminin etkileriyle ilgili UEFA raporunun değerlendirmesi" oturumunda konuşan Traverso, "Avrupa kulüplerinin finansal değerleri son 5 yılda kayda değer yükseliş gösterdi. Aynı dönemde Türk kulüpleri tam tersi istikamette ilerledi. 40 milyon avroluk borç, 200 milyon avroya çıktı. Türkiye, İtalya ve Rusya gibi ülkeler Avrupa seviyesinde kayıpları artıran ülkeler oldu. İngiltere, İspanya ve Almanya ligleri karlı; Türkiye, Rusya ve İtalya zarar eden taraftalar. Hem transfer açısından hem transfer sonrası..." diye konuştu.

Gelecek sezon yürürlüğe girecek yayın anlaşmasının Türk kulüplerinin pozisyonuna olumlu katkı yapacağını belirten Traverso, böylece Türkiye liginin Avrupa'nın en büyük altıncı ligi olacağını dile getirdi. Türk kulüplerinin zararının nereden kaynaklandığı yönünde bilgiler veren Traverso, "Ücretlerde ve transferlerde aşırı harcama var. Türk kulüpleri diğer kulüplere kıyasla aşırı harcıyorlar. Alman kulüplerinde maaş yüzde 52, Türk kulüplerinde ise yüzde 80 oranında. Transfer sonuçları da iyi tablo çizmiyor." ifadelerini kullandı. Borç seviyesinde, pasiflerin aktiflerden fazla bulunduğu yegane ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Traverso, şunları söyledi: "Çok borç var. Finansman maliyeti de var. Birçok kulüp yabancı döviz biriminden borçlanıyor ama bu sefer döviz kurlarındaki dalgalanmalara maruz kalıyor. Bu, Türk kulüplerinin bilançolarına çok etki yapıyor. Türkiye ve Rusya'da en yaşlı takımlar var. Diğer Avrupa liglerinde, Portekiz ve Fransa'da, daha genç takım üyeleri bulunuyor. Tecrübeli oyuncular yüksek maliyeti beraberinde getiriyor."

Türkiye'de tesislere yapılan yatırımların avantaj sağlayacağını vurgulayan Traverso, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Finansal açıdan bakacak olursak Türkiye'nin nispeten ticari piyasası var. Televizyon haklarında büyük artış görülecek ancak kulüplerin büyük çoğunluğu karlı değil. Kayda değer olumlu gözlemlerimiz oldu. Geçtiğimiz aylarda iyi sinyaller aldık. Önümüzdeki dönemlerde durumları daha iyiye gidecek. Kulüplerde liderlik çalkantıları yaşanabiliyor, seçimler olabiliyor. Bu durum Türkiye'de görülmüyor. Hesap verebilirlilik liderlik mertebesinde önemlidir. Liderlerin, kulüplerinden ayrıldıklarında, olumsuz durum bırakmamaları gerekiyor."