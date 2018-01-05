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"Türkiye'de daha açık futbol oynanıyor"

Kasımpaşa'nın Tunuslu stoperi Ben Youssef, düşme korkusu yaşamadıklarını söyledi

05 Ocak 2018 Cuma 12:30
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"Türkiye'de daha açık futbol oynanıyor"

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Tunuslu stoper Syam Habib Ben Youssef, kariyerini Türkiye'de sürdürdüğü için şanslı olduğunu söyledi.

Ben Youssef, Kasımpaşa'nın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk bayrağıyla ülkesinin bayrağının benzediğini ifade eden Ben Youssef, bu durumun kendisi için güzel bir tesadüf olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de çok güzel bir ortam var, burada iyi bir atmosferle karşılaştım. Türkiye'ye daha önce tatil için gelmiştim, iş için gelince de aynı güzel ortamı buldum. Kasımpaşa'da bir aile ortamı var ve bu ortamı her kulüpte bulamıyorsunuz. İstanbul da çok güzel bir şehir ve ülkeme de çok uzak değilim. Bu nedenle her şey harika. Türkiye'de olduğum için şanslıyım." diye konuştu.

"11 Eylül'den sonra Fransa'da işler bizim için zorlaşmıştı"

Ben Youssef, ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından sonra Fransa'da bir göçmen olarak yaşamanın kendileri için biraz daha zorlaştığını belirtti. Göçmen bir ailenin çocuğu olan Ben Youssef, doğduğu Fransa'da göçmenlerin zaman zaman sorunlar yaşadığını anlatarak, "Her zaman büyük bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem ama bazen ön yargılar olabiliyordu; göçmenler ve özellikle de Müslümanlar için. 11 Eylül saldırılarından sonra Fransa'da işler bizim için biraz daha zorlaşmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

"Düşme korkusu yaşamıyoruz"

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Tunuslu savunma oyuncusu, düşme hattı ile aralarında 4 puan fark bulunmasına rağmen endişeleri olmadığını belirterek "Bu konuyu çok fazla düşünmüyorum. Düşme korkusu yaşamıyoruz." ifadesini kullandı. İkinci yarıda, ilk devreden daha fazla puan toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Ben Youssef, "Bazen arkanızdaki takımlara bakmanız gerekiyor ama önemli olan üst sıralara doğru başınızı kaldırmak. Daha iyisini yapabilecek kaliteye sahibiz. Öz güvene sahip olduğumuzda üst sıralara oynayabileceğimize inanıyorum. İkinci yarıda hem bireysel hem de takım olarak daha iyi işler yapacağız ve yukarılara çıkacağız." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de daha açık futbol oynanıyor"

Kasımpaşa ile 3 yıllık anlaşması olduğunu hatırlatan Ben Youssef, "Burada mutluyum. Süper Lig kaliteli bir lig. Daha önce oynadığım Fransa liginde kapalı bir futbol anlayışı ve daha fazla taktik vardı. Türkiye'de bol gollü maçlar izleyebiliyorsunuz ve daha açık futbol oynanıyor." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de çok yetenekli futbolcular olduğunu ifade eden Ben Youssef, "Cenk Tosun çok kaliteli ve agresif bir oyuncu. Bu nedenle en beğendiğim oyuncu Cenk Tosun." şeklinde görüş belirtti.

Ülkesini ziyaret etmek isteyenlere de tavsiyede bulunan Tunuslu futbolcu, "Başkent Tunus çok güzel. Aslında tüm şehirlere 1-2 saatlik güzel bir araç yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Bizerte'den başladığınızda Tunus, ardından Hammamet ve sonrasında Susa'ya gidebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 05.01.2018 12:35
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGKasımpaşaFutbolBen Youssef
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