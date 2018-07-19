"Türkiye'de eşi benzeri yok"

Altınordu'nun yeni oyuncularından Deniz Kılınç, Spor Toto 1. Lig'e güzel bir başlangıç yapıp, gerisini de getirmek istediklerini bildirdi.

Deniz Kılınç, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Altınordu'nun yapısı, tesisleri, kadro ve vizyonu açısından Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir kulüp olduğunu ve her açıdan Süper Lig'i hak ettiğini aktardı.

Altınordu'nun geride kalan 6 yılda yaptıklarıyla Süper Lig'i hak ettiğini gösterdiğini belirten Deniz Kılınç, şunları kaydetti: "Bana göre artık şimdi sıra Süper Lig'e geldi. Sezon sonunda bunu da başaracağız ve o zaman her şey süper olacak. Erzurum kampı birçok açıdan çok olumlu geçti. Takıma yeni katılmamıza rağmen adaptasyon sürecini çabuk aştık. Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Göztepe ile oynadığımız maçlar kalitemizi gösterdi. Lige güzel bir başlangıç yapıp gerisini de getirmek istiyoruz."

İsviçre doğumlu futbolcu, futbolun Türkiye'de çok popüler olduğunu belirterek, "İsviçre'de futboldan çok daha ilgi toplayan spor dalları var ve hepsinde çok iyi düzeydeler. Türkiye'de de en popüler olduğu futbolda hak ettiği ve istediği noktaya rahatlıkla ulaşabilecek potansiyel var. Yeter ki Altınordu gibi kulüplerin sayısı artsın ve kulüpler gençlere fırsat eşitliği yaratsın." ifadelerini kullandı.