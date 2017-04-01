"Türkiye'de oynamayacak"

Fenerbahçe'nin yerinde izlettirdiği iddia edilen Yarmolenko'nun kariyerine kesinlikle Türkiye'de devam etmeyeceğini belirten Shabliy, "Bu seçenekleri değerlendirmeye almıyoruz bile. Şu anda birçok takımın gündeminde ama her şeyi zaman gösterecek. Şu anda bir şey söylemek zor. Her tansfer döneminde seçenekleri değerlendiriyoruz ama hep takımında kaldı" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de 18 kişilik maç kadrosuna dahi giremeyen Karavaiev için işlerin kolay olmadığını söyleyen Ukraynalı menajer, "Ukrayna ve Türkiye'deki liglerin formatı farklı. Sasha kış döneminde transfer oldu. Tam olarak hazır değildi. Ama şu anda her şey yolunda. İyi idman yapıyor ve ilk 11'de oynayabileceğini gösteriyor. Fenerbahçe yakında teknik direktör değiştirecek. O yüzden bekleyeceğiz. Türkiye'de mi kalır yoksa Ukrayna'ya mı döner şimdiden bir şey söylemek imkansız" dedi.

Son olarak Galatasaray'ın da gündemine gelen Evhen Khacheridi hakkında görüş bildiren Shabliy, oyuncusunun Avrupa'da top koşturmak istediğini söyledi: "Onun hakkında çok fazla dedikodu üretildi. Kadro dışı kalmıştı. Ama bunlar takım içi meseleler. Şu anda her şey yolunda. Ne yazık ki bir sakatlık geçirdi ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Elbette ki Avrupa'da oynama isteği var. Ukrayna'nın en iyi oyuncularından bir tanesi." (ajansspor)