Türkiye'de profesyonel futbol bitti!

TFF 2. Lig play-off final maçıyla 2017-2018 sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıktı, 21 ekip ise liglere veda etti.

Türkiye'de profesyonel liglerde 2017-2018 heyecanı play-off maçlarıyla tamamlandı. Liglerde en son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip, dün Mersin'de oynanan TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e çıkan Afjet Afyonspor oldu.

Profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 21 ekip liglere veda etti. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor takımları küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 9 ekip ise gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Sürekli yükseliyorlar

Bu sene bir üst lige çıkan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Altay, Afjet Afyonspor ve UTAŞ Uşakspor, geçen sezon da liglerinde şampiyonluk yaşadı. 2015-2016'da TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de 1. Lig'e, 2017-2018 sezonunda da Süper Lig'e yükseldi.

2016-2017'de TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan 1. Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 2017-2018 sezonunda da 1. Lig'i 63 puanla ikinci bitirdi ve uzun süredir uzak kaldığı Süper Lig'e döndü. 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off finalinde 2. Lig vizesi alan Altay, bu sezon da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e çıktı.

2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi almıştı. Afjet Afyonspor, bu sezon da TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkan UTAŞ Uşakspor da bu sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

Her sezon bir alt lige geriledi

Profesyonel liglerde 4 ekip, geçen sezon olduğu gibi bu yıl küme düşme üzüntüsü yaşadı. 2016-2017'de Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e gerileyen Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen Kayseri Erciyesspor ve TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e gerileyen Aydınspor 1923, bu sezon da yer aldıkları liglere veda etti.

Bu takımlardan Mersin İdmanyurdu, 2015-2016'da Süper Lig'de yer almasına rağmen her sezon bir alt lige geriledi. 2014-2015'te Süper Lig'de bulunan Kayseri Erciyesspor da her sezon bir alt lige düşerek Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü. TFF 2. Lig'den düşen Silivrispor ile TFF 3. Lig'e veda eden Arsinspor, bir önceki sezon bu liglerde yer almaya başlamıştı.

54 ilden 126 takım

Gelecek sezon 54 ilden 126 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde İstanbul'dan 23 ekip yer alacak. Ankara'dan 10, İzmir'den ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde Trabzon ve Kocaeli'den beşer, Manisa ve Antalya'dan ise dörder takım mücadele edecek.

Düşenler ve çıkanlar

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

- Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor

- Spor Toto 1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Düşenler: Samsunspor, Grandmedical Manisaspor, Gaziantepspor

- TFF 2. Lig

Spor Toto 1. Lig'e çıkanlar: Altay, Hatayspor, Afjet Afyonspor

Düşenler: Nazilli Belediyespor, Karşıyaka, Silivrispor, Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu

- TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, UTAŞ Uşakspor, Ankara Demirspor, Tarsus İdmanyurdu, Bayrampaşa

Düşenler: 12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor, Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, Aydınspor 1923, Tekirdağspor, Arsinspor

- Bölgesel Amatör Ligi

TFF 3. Lig'e çıkanlar: Adıyaman 1954 Spor, Kırşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Şile Yıldızspor, Gebzespor, Serik Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Artvin Hopaspor, Alibeyköy