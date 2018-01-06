Devre arası kampı için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlı ekibin deneyimli file bekçisi Hopf, takımın performansı, Türkiye hakkındaki görüşleri, hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği'nde 3. sezonunu geçiren Hopf, Türkiye ile İsveç'teki yaşam arasında çok fark olmadığını anlatarak, "Ankara çok güzel bir şehir, Türkiye de çok güzel bir ülke. Evden uzaktayız. İlk baştaki 'çok farklı olacak' beklentisi gerçekleşmedi. Ailem geldiğinde 'İsveç'ten çok farklı değil' diye yorumda bulunmuştu. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de yaşamayı seviyorum. Türkiye, her şeyi yaşayabileceğiniz bir ülke. Antalya'da güneşlenirken dağlarında kayak yapabilirsiniz." diye konuştu.

Kuzey Kutbu'na yakın olan ülkesi İsveç ile kış aylarındaki soğuk havasıyla bilinen Ankara'yı kıyaslayan 30 yaşındaki kaleci, şunları kaydetti: "İsveç, dikine bir ülke. Kutuptan güneye doğru iniyor. Ben en güneyinden geliyorum. Türkiye ile ilgisi olmayan arkadaşlarım havalar soğumaya başlayınca bana 'Oranın sıcağı nasıl, güzel mi?' diye soruyor. Ancak Ankara'daki hava İsveç'ten daha soğuk. Benim geldiğim şehirde çok fazla kış olmuyor ama yaz da olmuyor. İsveç'te sadece 2-3 gün 30 derecenin üstünde bir sıcak havaya sahip oluyoruz. Ankara o konuda çok avantajlı. Kışın çok soğuk ama yazın da en az 3 ay sıcak geçiyor."

"Dünya Kupası'nda olmak hedeflerimden biri"

İsveç Milli Takımı havuzunda yer almasına rağmen forma giyememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Hopf, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi hedeflediğini belirtti. Süper Lig'in Avrupa'nın önde gelen liglerinden olduğunu ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Üzücü bir durum. Milli takımda oynamayı çok isterdim. Son 3 yıldır Süper Lig'de oynuyorum ve Süper Lig, Avrupa genelinde iyi liglerden biri. İsveç Milli Takımı'nda 2-3 kez oynamıştım. Bir daha orada oynamak istiyorum. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynamak önemli hedeflerimden bir tanesi. İsveç Milli Takımı'nda oynamak kariyerimde ulaşabileceğim hedefler içinde yakın olanlardan." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kupası'nda Almanya, Meksika ve Güney Kore ile aynı grupta olduklarını hatırlatan Johannes Hopf, şöyle konuştu: "Kadrolardaki oyunculara baktığınız zaman İsveç'in Rusya'ya gitmesi şansa da bağlı gibi duruyordu. Çok iyi takımlar var. Bizim takımımızda İsveç zihniyeti var. Her şeyi yapabilir ve mücadele edebiliriz, zihniyeti hakim. Bu şekilde 2002 yılında Arjantin ile berabere kaldık. O maçta öne geçmiştik. Takım elemeleri de geçebildi. Orada da Fransa'ya karşı bir galibiyet aldık. Bunların hepsi zihniyetimizi gösteriyor."

Hopf, Almanya'yı Dünya Kupası'nın favori takımı olarak gördüğünü kaydetti.