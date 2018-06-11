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Türkiye'den 22 oyuncu var

2018 Dünya Kupası'nda geçtiğimiz sezon Türkiye'de forma giymiş 22 oyuncu yer alacak. Dünya Kupası'na en fazla oyuncuyu 4 futbolcu ile Beşiktaş ve Bursaspor gönderdi

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:10
Türkiye'den 22 oyuncu var

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giymiş 22 oyuncu mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın katılamadığı Dünya Kupası'nda, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen tanıdık isimleri göreceğiz. Geçtiğimiz sezonki kadrolara bakıldığında Rusya'ya en fazla oyuncu gönderen Süper Lig ekipleri 4'er futbolcu ile Beşiktaş ve Bursaspor oldu.

Bu takımları, 3'er futbolcu ile Galatasaray ve Kasımpaşa takip etti. Siyah-beyazlılarda, Portekizli oyuncular Ricardo Quaresma ve Pepe ile Hırvat Domagoj Vida'nın yanı sıra Beşiktaş'tan Çin ekibi Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic de Dünya Kupası'nda yer alacak.

Yeşil-beyazlılar ise Nijerya Milli Takımı'na Abdullahi Shehu ve William Ekong'u gönderirken, Moussa Sow Senegal, Aziz Eraltay da Avustralya için ter dökecek.

Galatasaray'da da kaleci Fernando Muslera Uruguay'ın kalesini korurken, Yuto Nagatomo Japonya, Younes Belhanda da Fas için mücadele edecek.

Kasımpaşa da Tunus'a Syam Ben Youssef, Nijerya'ya Kenneth Omeruo ve Mısır'a da Trezeguet'yi (Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan) gönderdi.

Nijerya ve Fas çoğunlukta

Süper Lig'den, Dünya Kupası'na giden oyuncuların ülkelerine bakıldığında Nijerya ve Fas, 4'er futbolcu ile ilk sırayı aldı. Abdullahi Shehu, William Ekong, Ogenyi Onazi ve Kenneth Omeruo, Nijerya'nın aday kadrosunda yer alıyor. Fas'ta da Younes Belhanda, Nabil Dirar, Manuel da Costa ve Khalid Boutaib, Süper Lig'i temsil eden isimler olacak. Nijerya ve Fas'ı, 3 futbolcu ile Portekiz (Ricardo Quaresma, Pepe ve Beto) takip ediyor.

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynayan ve Dünya Kupası'nda yer alacak isimler şöyle:

Beşiktaş: Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan)

Bursaspor: Aziz Eraltay (Avustralya), Abdullahi Shehu, William Ekong (Nijerya), Moussa Sow (Senegal)

Galatasaray: Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas)

Kasımpaşa: Siyam Ben Youssef (Tunus), Kenneth Omeruo (Nijerya), Trezeguet (Mısır)

Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas)

Medipol Başakşehir: Manuel da Costa (Fas)

Trabzonspor: Ogenyi Onazi (Nijerya)

Göztepe: Beto (Portekiz)

Evkur Yeni Malatyaspor: Khalid Boutaib (Fas)

Antalyaspor: Johan Djourou (İsviçre)

Aytemiz Alanyaspor: Lamine Gassama (Senegal)

Kardemir Karabükspor: Olafur Ingi Skulason (İzlanda)

AA

Son Güncelleme: 11.06.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
Futbol2018 FIFA Dünya KupasıTürkiyeSpor Toto Süper Lig
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