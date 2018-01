"Türkiye'den başka teklif de vardı"

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Hırvat futbolcu Domagoj Vida'yı basına tanıttı.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada, Vida'nın çok sayıda transfer teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bugün mutlu bir imza atıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Vida ile dar bir zamanda görüşmüştüm. O zaman da aramızdaki ilişki sağlam temellere oturdu. Birçok teklif gitti oyuncuya, Türkiye'den de teklifler geldi. 'Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'a söz verdim. Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağım.' diye cevap verdi. İlk günden beri çizgisini değiştirmediği için teşekkür ediyorum."

"Beşiktaş adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır"

Orman, Vida'ya gelen transfer teklifleriyle ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'den başka teklifler de vardı ama o konulara girmek istemiyorum. Beşiktaş adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır. İnşallah diğer takımlar da bunu öğrenir." ifadelerini kullandı. Vida'ya siyah-beyazlı renklerin çok yakıştığını söyleyen Orman, "Oyuncunun sahadaki performansı kadar karakteri de önemli. Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığı süreçte o karakteri yaşattığı için çok mutluyum. 4,5 yıllık serüvenimiz başlayacak. Beşiktaş ailesi içinde mutlu günler yaşayacağımıza eminim. Vida, Beşiktaş taraftarını mutlu edecek. Futbolu burada bıraktırırız." diye konuştu.

"Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil"

BJK TV'ye yaptığı açıklamada, vatandaşı Mario Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyebileceğini ifade eden Vida'nın bu sözlerinin sorulması üzerine Fikret Orman, şunları söyledi: "(Come to Beşiktaş) bir dünya sloganı. Vida, 'Arkadaşım olduğu için söylüyorum.' dedi. Pepe de 'Ronaldo'ya söyleyeceğim.' demişti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Transfer bugünden yarına olan bir şey değil. İyi işler yapma gayreti içindeyiz. Transfer görüşmelerimiz sezon ortası ve sezon sonu ile alakalı olarak devam ediyor."

Vida: "Büyük bir aileye geldim"

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ise siyah-beyazlı ekibe transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Sayın Başkan Fikret Orman ve Umut Güner'e transfer sürecindeki ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Transfer sürecinde benimle ilgilendiler. 4,5 yıl burada sizinle beraber olacağım. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti. Yeni takım arkadaşlarıyla daha önce sahada karşı karşıya geldiğini aktaran deneyimli savunma oyuncusu, "Milli takımda da Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaşlı futbolculara karşı oynadım. Lens ile Dinamo Kiev'de birlikte görev yaptık, Mitrovic'le milli takımdan arkadaşım. Başkanın dediği gibi büyük bir aileye geldim." ifadelerini kullandı.

Aldığı transfer teklifleriyle ilgili bir soruya Hırvat futbolcu, "Başkan görüşmeye geldiğinde etkilenmiştim. Bana çok ilgi gösterdiler. Eşimle konuşup karar verdik. Artık Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Önemli olan benim Beşiktaş'ta olmam." yanıtını verdi. Beşiktaş taraftarını "muhteşem" olarak değerlendiren Vida, "Dinamo Kiev ile buraya geldiğimizde iki metre yanımdaki arkadaşımı duyamamıştım. Taraftarlarımız muhteşem, onların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." yorumunda bulundu. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih'le yapacağı karşılaşmalarla ilgili olarak da 28 yaşındaki oyuncu, "Zor maçlar olacak. Bizim de hedeflerimiz var. Beşiktaş, çok güçlü bir kadroya sahip. İyi bir hocamız var." diye konuştu.

Transfer KAP'a bildirildi

Siyah-beyazlı kulüp, tören öncesinde deneyimli stoperin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Açıklamada, "Domagoj Vida ile 2017-2018 sezonu ikinci devresinden 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.