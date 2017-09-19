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Türkiye'den Hollanda'ya 5 futbolcu

Hollanda Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş'tan Lens, Babel, Fenerbahçe'den Janssen, Van Persie ve Medipol Başakşehir'den Elia da çağrıldı

19 Eylül 2017 Salı 15:33
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Türkiye'den Hollanda'ya 5 futbolcu

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen aday kadroya, Beşiktaş'tan Jeremain Lens, Ryan Babel, Fenerbahçe'den Vincent Janssen, Robin van Persie ve Medipol Başakşehir'den Eljero Elia da çağrıldı.

A Grubu'ndaki son iki maçında, 7 Ekim'de Belarus ile deplasmanda, 10 Ekim'de İsveç ile evinde karşılaşacak Hollanda'nın 35 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV), Maarten Stekelenburg (Everton)

Defans: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Joel Veltman, Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Lazio), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Karim Rekik (Hertha Berlin)

Orta saha: Steven Berghuis, Jens Toornstra, Tonny Vilhena (Feyenoord), Donny van de Beek (Ajax), Davy Klaassen (Everton), Memphis Depay (Olympique Lyon), Marco van Ginkel (PSV), Jeremain Lens, Ryan Babel (Beşiktaş), Eljero Elia (Medipol Başakşehir), Quincy Promes (Spartak Moskova), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Arjen Robben (Bayern Münih), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Bas Dost (Sporting Lizbon), Vincent Janssen, Robin van Persie (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV)

Grupta 13 puana sahip Hollanda, 17 puanlı Fransa ile 16 puana sahip İsveç'in ardından 3. sırada bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Eljero EliaFutbolHollanda Milli TakımıJeremain LensRobin Van PersieRyan BabelVincent Janssen
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