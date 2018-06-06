"Türkiye ile güçlü bağlarımız var"

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, kendisine karşı gösterilen tepkilerin ve özellikle kişisel hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi.

İlkay Gündoğan, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın diğer Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil ile Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi ve Alman kamuoyundan kendilerine yönelik yapılan ağır eleştirilere cevap verdi.

Almanya Milli Takımı kampında konunun konuşulduğunu, takım arkadaşlarının bu buluşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmek istediklerini anlatan İlkay, "Gerçekten çok fazla açıklama yapmak zorunda değildik." ifadelerini kullandı. Londra'da, Türkiye'den gelenlere bursların verildiği bir etkinliğe davet edildiklerini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig'de oynayan tüm Türk kökenli futbolcular davetliydi. Bu kapsamda bu buluşma gerçekleşti ve fotoğraflar çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. Mesut Özil ile Almanya'da özellikle son yıllarda entegrasyona çok destek verdiklerine işaret eden İlkay Gündoğan, "Biz, göçmen kökenlilerin oranının yüksek olduğu Gelsenkirchen'de doğduk ve büyüdük. Şimdi bizim uyum sağlamadığımız ve Alman değerleriyle yaşamadığımız şeklinde gösterilmemiz benim için ağır bir darbeydi." değerlendirmesini yaptı.

Her zaman eleştiriye açık olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Her insanın kendi görüşü vardır. Bundan dolayı ifade özgürlüğü var. Ben bunu savunuyorum. Bunu Almanya'da tamamen normal buluyoruz. Almanya'da doğup büyüdüğüm için kendimi bundan dolayı ayrıcalıklı hissediyorum. Buna eleştirilere cevap vermek de dahildir. Ancak kendime hakaret ettirmeye izin vermek de istemem." yorumunda bulundu.

İlkay Gündoğan, buluşmada siyasi bir mesaj vermenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var." açıklamasını yaptı.