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Türkiye İzlanda'ya karşı zorlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:24
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Türkiye İzlanda'ya karşı zorlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 9'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 10 maçta 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada ise rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 18 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında geçtiğimiz yıl İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanan grubun üçüncü maçını ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 kaybetti. İki ülke A milli takımları bu kez 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı. İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

İki galibiyet de Türkiye'de

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriFutbolİzlandaSporTürkiye
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