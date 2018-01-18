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Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak

18 Ocak 2018 Perşembe 12:52
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Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak. Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor ve Beşiktaş'ın ardından çeyrek finale yükselecek son 2 ekip, Antalyaspor-Kayserispor ve Bucaspor-Galatasaray maçlarının ardından belli olacak.

Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra muhtemel yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıYarı FinalTürkiye Futbol FederasyonuKura çekimiFutbolçeyrek Final
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