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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

19 Ocak 2018 Cuma 16:07
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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimini A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi. Lucescu, bir takımı seçmesi için sahneye davet edildi. Rumen teknik adamın seçtiği toptan Galatasaray'ın yazılı olduğu kağıt çıktı.

Seribaşı uygulamasının yapıldığı kura çekimine göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor

Atiker Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe

Kupada çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

Çeyrek finalde Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor ile Atiker Konyaspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Gençlerbirliği ile Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe eşleşmelerinin galipleri yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Yarı final ilk maçları, 27, 28 Şubat ve 1 Mart, ikinci mücadeleler de 17, 18 Nisan ve 19 Nisan'da yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
SporZiraat Türkiye Kupası
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