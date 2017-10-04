Türkiye'nin teklifini reddettim

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası elemelerindeki kritik İzlanda ve Finlandiya maçlarına hazırlanırken İngiltere'den Ay Yıldızlılar hakkında bir itiraf geldi.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon zor günler geçiren Crystal Palace'ın başına geçen ve takımını kümede tutmayı başaran deneyimli teknik adam Sam Allardyce, yaz aylarında Türkiye'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Crystal Palace'taki görevinden ayrılan 62 yaşındaki teknik direktör, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü ve teklifi geri çevirdiğini söyledi. ''Futbolu şu anda özlemiyorum. Zaten hayatım futbolla konuşmakla geçiyor. Daha henüz geçtiğimiz günlerde bazı televizyon işleri için Steve McManaman ile Kuala Lumpur'daydım. Şimdi de İngiltere'de Jim White ile program yapacağız'' ifadelerini kullanan deneyimli antrenör, teknik direktörlüğe geri dönüş aceleci olmayacağının altını çizdi.