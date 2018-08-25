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Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile Trabzon’da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:02
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile 7 Eylül Cuma günü sahasında oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Maç biletleri, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için iki gün öncelikli satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon’daki Medical Park Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı da 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye-Rusya maçının bilet fiyatları 1. kategori 40, 2. kategori 20, 3. kategori de 15 lira olarak açıklandı. İnternet üzerinden sadece “taraftarkulubu.tff.org” sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Gişeden bilet satışı ise 1 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​A Milli Futbol TakımıRusya
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