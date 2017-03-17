"Türkiye'ye gitmeyeceğim"

Arsenal'de Arsene Wenger'in yardımcılığını yapan ve adı son günlerde Atiker Konyaspor ile anılan Boro Primorac, Hırvat basınına konuştu.



Jutarnji'ye açıklamalarda bulunan Primorac, "Wenger ile çalışmaya başladığım günden bu yana 20 yıl içinde hakkımda çeşitli söylentiler çıktı. Fakat Türk kulübüne kesinlikle gitmeyeceğim!" şeklinde konuştu.

"WENGER, AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Arsene Wenger ile ilgili de ifadelere yer veren Primorac, "Arsene buradan ayrılmayı düşünmüyor. Bayern'e iki maçta da 5-1 kaybetmek taraftarları elbette kızdırdı. Biz de bu durumdan memnun değiliz. Ancak Wenger, 20 yıldır Arsenal'in büyük bir gücü" dedi.