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"Türkiye'yi merak ediyordum"

Ankaragücü'nün İtalyan futbolcusu Cerci, Süper Lig'in bir parçası olarak elinden geleni yapacağını dile getirdi

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:21
"Türkiye'yi merak ediyordum"

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden Alessio Cerci, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i takip ettiğini belirterek, "Türk ligi dünyada tanınan bir lig. İyi ve kaliteli futbolcular var. Bu ligin bir parçası olarak elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.

Cerci, yaptığı açıklamada, takımın durumu ve sezona dair beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi her zaman çok merak ettiğini ve buraya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren İtalyan futbolcu, "Türkiye'ye geldikten sonra yavaş yavaş tanıma fırsatı buluyorum. Takım arkadaşlarımı da tanımaya başladım. Şu an için her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok kaliteli yerli ve yabancı futbolcu bulunduğuna işaret eden Cerci, "Türk ligi benim de takip ettiğim bir lig. Bu kaliteli ligde oynadığım için mutluyum. Ben de bir an önce kalitemi göstermek ve takım için katkı vermek istiyorum." diye konuştu.

"Taraftar beklentisi futbolun parçası"

31 yaşındaki İtalyan futbolcu, kariyeri nedeniyle Ankaragücü taraftarının kendisinden beklentisi olduğunu ve bu beklentiye en iyi şekilde karşılık vermek istediğini söyledi. Tecrübelerini ve yeteneklerini sahaya koymak için var gücüyle çalışacağının altını çizen Cerci, "Taraftar beklentisi, futbolun bir parçasıdır ancak bu beklenti bende herhangi bir baskı yaratmıyor. Önemli olan bu beklentiye karşılık verebilmek. Tüm bu beklentiyi karşılayabilmek için bir an önce oynamak ve elimden geleni yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Cerci, MKE Ankaragücü'nün hedefleriyle ilgili de görüşlerini açıklarken, şunları kaydetti: "Türkiye'de henüz daha yeniyim ancak iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir oyuncu topluluğumuz var. Gerekli birlikteliği ve arkadaşlığı çabuk şekilde sağlayabilirsek, ligi iyi bir yerde bitirebiliriz. Sıralama konusunda bir şey söyleyemem ama önemli olan birlikteliği sağlamak." Sarı-lacivertli takımın taraftarlarından övgüyle bahseden İtalyan oyuncu, "Gerçekten ateşli bir taraftar grubuna sahibiz. İki maçta gözlemlediğim kadarıyla bana İtalyan taraftarları andırdılar. Onlar da aynı şekilde sıcak ve ateşlidir. Taraftarımızın katkılarının, bizim için ekstra motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıllarda faydaları görünecek"

Cerci, kariyerli ve tecrübeli isimlerin, Türk futboluna önemli katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Beşiktaş forması giyen Pepe gibi isimlerin gerek kendi takımlarında gerekse Türk futbolunda önemli işler yapacağını vurgulayan Cerci, "Örneğin Pepe. Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'de oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu tür tecrübeli ve kaliteli isimler, Türk futboluna çok şey katacaktır. Özellikle genç futbolculara örnek olacaklarını düşünüyorum. Türk futbolu, bu tecrübeli isimlerin faydalarını gelecek yıllarda almaya başlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"Arda Turan çok iyi futbolcu"

Alessio Cerci, İspanya'nın Atletico Madrid takımında birlikte forma giydiği Arda Turan'ın çok iyi bir insan ve harika bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Arda ile İspanya'da 1 yıl süresince aynı takımda mücadele ettiğini hatırlatan İtalyan futbolcu, "Arda, çok sempatik birisi. Futbolculuğu hakkında bir şey söylemem mümkün değil çünkü zaten çok iyi bir futbolcu. Bu sezon Arda Turan'a karşı oynayacağım. İnşallah kazanan taraf ben olurum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
Türk FutboluSpor Toto Süper LigPepeMKE AnkaragücüFutbolArda TuranAlessio Cerci
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