Tuzla'yı rüyadan Sivas uyandırdı: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor’un 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 8’e kaldı.