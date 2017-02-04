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Tuzla'yı rüyadan Sivas uyandırdı: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Tuzlaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sivasspor’un 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 8’e kaldı.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:26
Tuzla'yı rüyadan Sivas uyandırdı: 1-4

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Orkun Dervişler, Anıl Sarak, Kadir Kaan Özdemir, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Muharrem Efe, Onur Çapın (Dk. 58 Tolunay Yurtseven), Arif Şahin (Dk. 62 Ferhat Çoban), Kıvanç Salihoğlu (Dk. 72 Barış Sarıkaya), Ozan Papaker

Sivasspor: Tolgahan Acar, Yiğit İncedemir, İbrahim Öztürk (Dk. 59 Galip Güzel), Ahmet Cebe (Dk. 46 Rıdvan Şimşek), Burhan Eşer (Dk. 54 Leandrinho), Ergin Keleş, Hasan Hatipoğlu, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Emre Kılınç

Goller: Dk. 13 Hakan Arslan, Dk. 33 Adem Koçak, Dk. 56 ve 57 Ergin Keleş (Sivasspor), Dk. 70 Ozan Papaker (Tuzlaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 35 Arif Şahin, Dk. 63 Bülent Uzun (Tuzlaspor), Dk. 35 Burhan Eşer, Dk. 68 Rıdvan Şimşek (Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

13. dakikada Sivasspor öne geçti. Burhan Eşer topu savunmanın üzerinden ceza sahasına gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu kafayla yanındaki Hakan Arslan'a bıraktı. Hakan da penaltı noktasının hemen gerisinden meşin yuvarlağı kafayla boş ağlara gönderdi: 0-1

33. dakikada Sivasspor, ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşta farkı 2'ye çıkardı. Adem Koçak'ın vuruşunda, kaleci Murat Hocaoğlu'nun, savunmaya çarpan ve ardından yerden sekerek müdahale edemediği meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2  

Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada soldan gelişen Sivasspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Leandrinho, rakiplerinden kurtulduktan sonra meşin yuvarlağı yanındaki Ergin Keleş'e bıraktı. Bu futbolcu, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-3

57. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Ergin Keleş, ceza alanı içine girdiği anda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi. 

70. dakikada Ozan Papaker, sol çaprazdan ceza alanına girdiği anda topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi ve farkı 3'e indirdi: 1-4 

Sivasspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Son Güncelleme: 04.02.2017 17:32
Anahtar Kelimeler:
çeyrek FinalSivassporTuzlasporSon 16 Turu MaçıZiraat Türkiye KupasıFutbol
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