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U20 şampiyonu İngiltere oldu

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyonluğa ulaştı.

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U20 şampiyonu İngiltere oldu
Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşması, Suwon Dünya Kupası Stadı'nda oynandı. İngiltere, Dominic Calvert-Lewin'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Venezuela'da Adalberto Penaranda, 74. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İngiltere 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Uruguay'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayan İtalya ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
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U20Ingiltere
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