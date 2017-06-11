U20 şampiyonu İngiltere oldu

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşması, Suwon Dünya Kupası Stadı'nda oynandı. İngiltere, Dominic Calvert-Lewin'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Venezuela'da Adalberto Penaranda, 74. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İngiltere 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Uruguay'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayan İtalya ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.