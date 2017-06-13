"Üç büyükler kiralık istiyor"

Son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'dan önemli açıklamalar... TRT Spor'a konuşan Muzzi Özcan, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz'un Emre'nin kiralık olarak transferine sıcak baktığını belirtirken, "Bu nedenle de başka kulüplerle görüşmemize izin verdi." dedi.



"FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Özcan, Emre için İspanya ve İngiltere'den resmi teklifler geldiğini de belirtirken, "Türkiye'den de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Emre ile ilgileniyor. Üç kulüp de kiralamayı düşünüyor. Resmi teklif için de bizim kararımızı bekliyorlar. Biz Emre'nin sürekli oynayacağı bir takımda olmasını, kendisini geliştirmesini istiyoruz. Önceliğimiz para değil. Dortmund'da bu isteğimiz gerçekleşirse kalır, ama olmazsa başka takıma gitmesi daha iyi olacaktır." diye konuştu.