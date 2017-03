Uçak kazası sonrası ilk kez

Güney Amerika Kupası finalinde Atletico Nacional ile mücadele etmek üzere Kolombiya'ya giderken geçen yıl kasım ayında 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımı, bu olay sonrası rakibiyle ilk kez Güney Amerika Süper Kupası'nda 4 Nisan'da karşılaşacak.



Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Chapecoense ile Atletico Nacional arasında Güney Amerika Süper Kupası'nda ilk maçın 4 Nisan'da Brezilya'nın Chapeco, rövanşın ise 10 Mayıs'ta Kolombiya'nın Medellin kentinde oynanacağını duyurdu. Chapecoense Futbol Direktörü Joao Carlos Maringa, maç tarihlerinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Bu temsil ettiği her şey için tarihi bir maç. Biz futbolcular olarak konsantre olup bunun biraz dışında kalmaya çalışıyoruz ama taraftarlar için bu çok önemli. Bu, kaza zamanında bizim için yapılan her şey için bir karşılık." ifadelerini kullandı. Güney Amerika Kupası finaline giderken yaşanan uçak kazasında futbolcular, yöneticiler ve gazeteciler olmak üzere Chapecoense kulübünden 19 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajedi sonrası Atletico Nacional takımı Chapecoense kulübünü şampiyon ilan etmişti. Chapecoense kulübü uçak kazası sonrasında yeni sponsorları ve oyuncuları ile futbol takımını tekrar kurarak yeşil sahalara dönmüştü. Chapecoense ile Atletico Nacional arasında oynanacak Süper Kupa finalinin her iki takım taraftarları için de duygusal anlara sahne olması bekleniyor.