Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uçak kazası sonrası ilk kez

Brezilya'nın Chapecoense ile Kolombiya'nın Atletico Nacional takımları geçen yıl kasım ayındaki trajik uçak kazası sonrası ilk kez 4 Nisan'da sahaya çıkacak

Bu haber kez okundu.

Uçak kazası sonrası ilk kez

Güney Amerika Kupası finalinde Atletico Nacional ile mücadele etmek üzere Kolombiya'ya giderken geçen yıl kasım ayında 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Brezilya'nın Chapecoense takımı, bu olay sonrası rakibiyle ilk kez Güney Amerika Süper Kupası'nda 4 Nisan'da karşılaşacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Chapecoense ile Atletico Nacional arasında Güney Amerika Süper Kupası'nda ilk maçın 4 Nisan'da Brezilya'nın Chapeco, rövanşın ise 10 Mayıs'ta Kolombiya'nın Medellin kentinde oynanacağını duyurdu. Chapecoense Futbol Direktörü Joao Carlos Maringa, maç tarihlerinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Bu temsil ettiği her şey için tarihi bir maç. Biz futbolcular olarak konsantre olup bunun biraz dışında kalmaya çalışıyoruz ama taraftarlar için bu çok önemli. Bu, kaza zamanında bizim için yapılan her şey için bir karşılık." ifadelerini kullandı. Güney Amerika Kupası finaline giderken yaşanan uçak kazasında futbolcular, yöneticiler ve gazeteciler olmak üzere Chapecoense kulübünden 19 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajedi sonrası Atletico Nacional takımı Chapecoense kulübünü şampiyon ilan etmişti. Chapecoense kulübü uçak kazası sonrasında yeni sponsorları ve oyuncuları ile futbol takımını tekrar kurarak yeşil sahalara dönmüştü. Chapecoense ile Atletico Nacional arasında oynanacak Süper Kupa finalinin her iki takım taraftarları için de duygusal anlara sahne olması bekleniyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolGüney Amerika Süper KupasıChapecoenseKolombiyaAtletico Nacional
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100