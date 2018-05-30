Udinese'den teklif var mı?

"Tatilim çok iyi geçiyor. Ailemle vakit geçiriyorum. Uzun bir sezon oldu. Çok şükür sonu iyi bitti ve şampiyon olduk. Böyle olunca tatilin tadı bir başka oluyor" diyen başarılı oyuncu, "Kaybettiğimiz maçlarda moral bozukluğu tabii ki oluyor ama biz hiç inancımızı kaybetmedik. Fatih Terim bizi hep çok iyi motive etti, takım olarak hep güçlü kaldık. Hedefimiz 21. şampiyonluktu ve bunu başardık" şeklinde konuştu.

Çocukluğumdan bu yana Galatasaraylıyım

Radyospor'a konuşan Ciğerci, "Kariyerimin özel sezonlarından biriydi. Türkiye’nin en büyük takımında oynuyorum ve bundan gurur duyuyorum. Bu benim ilk şampiyonluğum oldu. Tarihi hep Galatasaray yazar, yine bir tarih yazdık. Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Sezona çok iyi başladım, goller attım. Fatih Terim’in geldiği dönemde sakatlık geçirdim. Yeni yılda Fatih Hoca farklı bir 11’le oynatmaya başladı takımı. Sürelerim azaldığı için tabi ki üzüldüm ama kendimi daima hazır tutmaya gayret ettim. İdmanlarda ve maçlarda iyi performans göstermeye çalıştım. Kimin oynadığından çok şampiyon olmak önemliydi ve şampiyon olduk" dedi.

Fatih Terim'le hiçbir sorunum yok; olamaz!

İşte milli futbolcunun açıklamaları: "Fatih Terim’le aramda hiçbir sıkıntı yok. Ligin ilk yarısında düzenli olarak ilk 11’de oynadım hedefim yine kadroya girebilmek. Her oyuncu bunu ister. Hocamız öyle bir karar verdi, ama beni hep oyuna soktu, bana güvendi. Bazı maçlarda da sakatlığım sebebiyle oynayamadım."

"Önde oynadığımda daha çok gol atıyorum"

"Orta sahanın her bölgesinde oynayabilirim. Tudor döneminde sol ön tarafta oynadım. İleride oynarken risk almak daha kolaydır, ben de bunu yaptım ve bu sayede goller attım. Geride oynarken bunu yapamazsınız. Takımda her pozisyonun rolü, görevi başka…"

İtalya'dan transfer teklifi var mı?

"Udinese’de teklif aldığım yönündeki haberler doğru değil. Galatasaray’da bir yıl daha sözleşmem var ve burada olmaktan çok mutluyum. Uzun yıllar burada kalmak ve kupalar kazanmak istiyorum."

"Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmak benim için büyük bir heyecan ve motivasyon. Tatilde iyi çalışacağım ve büyük maçlar için hazır durumda olacağım. Umarım Şampiyonlar Ligi’nde ilerleriz. Buna inanıyoruz. İnanç olmadan başarılı olunmaz. Büyük takımlarla mücadele edeceğiz, kolay olmayacak ama Fatih Terim önderliğinde kendimizi bu maçlara iyi hazırlayacağız ve tüm hedeflerimize ulaşacağız."

Milli Takım

"Kişisel olarak hedeflerim sağlıklı kalmak ve sürekli olarak milli takımda yer almak. Milli takım olarak düzenli olarak turnuvalara katılmak ve kendimizi göstermek istiyoruz. A milli takımımızın büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızla birlikte yeni sezonda da tüm hedeflerimize ulaşacağız. Taraftarlarımız yeni sezonda çok iyi ve güçlü bir Tolga görecekler. Sakatlığımı atlattım, bu konuda her şey yolunda."