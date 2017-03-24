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UEFA Aboubakar'a acımadı!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın cezası belli oldu

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UEFA Aboubakar'a acımadı!

UEFA, Beşiktaşfutbolcu Vincent Aboubakar'a 3 maç men cezası verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynanan maçta rakibine yönelik müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Kamerunlu futbolcuya 3 maç men cezası verildiği bildirildi. Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibi ile yapacağı müsabakalarda forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar, takımının tur atlaması halinde yarı final ilk müsabakasında da görev yapamayacak.
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FutbolBeşiktaşUEFAVincent Aboubakar
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