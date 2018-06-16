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"UEFA bize iyilik yaptı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Umuyoruz ki taraftarımız yapacağımız çok güzel transferle tatmin olacak" dedi

16 Haziran 2018 Cumartesi 20:36
"UEFA bize iyilik yaptı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneğinin organizasyonunda tarafların formasını da imzalayan Cengiz, etkinliğe katılanların bayramını kutladı.

Cengiz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları konusunda, teknik ekibin yurt dışında çeşitli görüşmeler yaptığını söyledi.

Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda transfer çalışmaları yaptıklarını belirten Cengiz, "İnşallah Nagatomo işi biter' diyorum. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftarımız yapacağımız çok güzel transferle tatmin olacak." dedi.

Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılandırma anlaşması konusunda yürütülen çalışmalarda, biri önceki yönetimle olmak üzere iki defa yapılandırma anlaşması yapıldığını kaydetti.

Bir takımla iki defa yapılandırmanın ilk defa yapıldığını vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu: "Bir önceki yönetimimize hem bir artı bir yasağı gelmişti hem de 65 milyon avro transfer harcama yasağı gelmişti. Biz maalesef onu aştık, tutturamadık. Ayrıca bize bu sene verilen başa baş noktası yüzde 60. Bu ne demek '130 milyon avro geliriniz olursa 78 milyon avro maksimum harcayabilirsiniz' demek. Bu da 65'e göre artı 13 milyonluk bir avantaj demek. Bunu kimse yazmadı. UEFA bize o konuda da sağ olsun bir iyilik yaptı."

Yürütülen bu çalışmada Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) katkısı olduğunu aktaran Cengiz, "TFF'ye teşekkür etmek pek alışıldık bir şey değil. Ama biz 'yiğidi öldür hakkını inkar etme' noktasındayız. Bizim genlerimizde vefa ve teşekkür vardır. Fabrika ayarlarımızda bu var." ifadelerini kullandı.

Taraftarla buluşmada kulübün yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Ömer Cansever ile Bodrum Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Fatih Efe'de yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BodrumGalatasarayGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa CengizMuğlaTransferUEFA
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