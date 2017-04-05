UEFA'da artık biz de söz sahibiyiz

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı , UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, yönetim kuruluna girecek 8 üye belirlendi. UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun temsilcilerinin oy verdiği seçimde Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Yardımcı'nın yanı sıra Hollanda'dan Michael Van Praag, İtalya'dan Michele Uva, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, Almanya'dan Reinhard Grindel, İngiltere'den David Gill, İrlanda Cumhuriyeti'nden John Delaney ve Polonya’dan Zbigniew Boniek yönetim kuruluna girdi.

Servet Yardımcı: “Ülkem adına çok önemliydi”

İSTANBUL (İHA) - UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen Servet Yardımcı, Helsinki’ye kazanmak için geldiklerini belirterek, “Çok çaba sarf ettik ve karşılığını aldık. Ülkem adına çok önemliydi” ifadelerini kullandı. Helsinki’de yapılan seçimde 34 oy alarak UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen Servet Yardımcı, NTVSpor’a yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti. 7. sırada Hollanda çıkıncı panik olduklarını söyleyen Yardımcı, “Bize sıra gelmeyecek mi diye panik olduk. Tahmin ediyordum, doğrusu çıktı. Buraya kazanmaya gelmiştik. Çok çaba sarf ettik, karşılığını da aldık. TFF kazanmıştır, ülkemiz kazanmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Davor Suker, oylama öncesinde bana 34-35 oy alacağımı söylemişti. Her seçimde sonuçları bilirmiş, yine bildi. Ben de referandum için Türkiye'ye davet ettim” diye konuştu.

“İnşallah biz kazanacağız”

Euro 2024 sürecinin çok önemli olduğunu söyleyen Yardımcı, “Bu ve diğer önemli süreçlerde bizlerin orada olması çok önemli. Kritik kararlarda benim orada olmam, ülkem açısından önemli. Hak ettiğimiz değeri alacağımıza inanıyoruz. Altyapı, tesisleşme ve organizasyon becerisi bakımından hazırız. İnşallah bu sefer kazanan biz olacağız. Birazdan ilk toplantımızı yapmış olacağız. Görev dağılım yapılmadı. Finansal Fair Play konusunda kulüplerle UEFA arasında önemli bir köprü vazifesi yapacağım. İki tarafın menfaatine ve kulüplerimizin desteklenmesi adına, yeni yol haritaları konusunda çalışmalar yapacağız. Kulüplerimizin oradaki bütün şikayetlerini, problemlerini ya da yapmak istediklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören: "Şimdiki hedef 2024"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmesi hakkında, "Öncelikle ülkemiz adına çok güzel oldu. Bundan sonraki hedef EURO 2024" dedi. Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na girmesinin Türkiye adına çok güzel olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Burada Şenes Bey'e de çok teşekkür etmek gerekiyor. Görüldüğü gibi iş sandıkta bitiyor. Ne kadar gezseniz de sandık önemli. Son gün çok önemli. 14 ülkeyle birlikte hareket ediyoruz. Bundan sonraki hedef 2024. Şu anda seçilen yönetim kurulu, EURO 2024'ün seçimini yapacak. Bundan sonraki çalışmalarımız tamamen bu yönde olacak. Tabii ki federasyonumuzun problemlerini, Servet Bey'in yardımıyla daha kolay aşacağız" ifadelerini kullandı.