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UEFA'da Beşiktaş 21.

UEFA'nın güncellenen 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 21'inci oldu

17 Şubat 2017 Cuma 16:53
UEFA'da Beşiktaş 21.

UEFA'nın 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 21'inci sıraya yükseldi.

UEFA'nın internet listesinde güncellenen bu sezonun kulüpler sıralamasına göre, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, 13 bin 580 puanla 21'inciliğe yerleşti. Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe ise sıralamada gerileyerek 10 bin 580 puanla 33'üncü oldu. Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 9 bin 580 puanla 38'inci sıraya çıktı. Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (83) oldu. İlk 3 sırası değişmeyen listede, İspanya'dan Real Madrid birinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ikinci, yine İspanya'dan Barcelona ise üçüncü sırada bulunuyor.
Son Güncelleme: 17.02.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA Kulüpler SıralamasıFutbol
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