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UEFA'dan Beşiktaş'a soruşturma

UEFA, Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlılar hakkında disiplin soruşturması açtı

28 Eylül 2017 Perşembe 14:32
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UEFA'dan Beşiktaş'a soruşturma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın evinde Leipzig'i 2-0 yendiği grup maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması açıldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, G Grubu'nda iki takım arasında 26 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği bildirildi. Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli olarak devam etmişti.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLeipzigSporStat ışıklarıUEFA Şampiyonlar Ligi
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