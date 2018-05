UEFA'dan Galatasaray'a müjde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gelecek sezon için UEFA'nın sarı-kırmızılı futbol takımına Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini söyledi.

Başkan Cengiz'in GS TV'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum." ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Cenevre kentine gideceklerini aktaran Cengiz, "UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın bir takım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın diriliş ruhu bir kez daha görev başındadır"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, önemli bir değişim sürecinin tam ortasında olduklarını bildirdi.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin mayıs sayısında yer alan yazısında, "Artık bazı kararların verilmesi gerekliliği her zamankinden çok daha büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı. Yıllarca kulübün finansal sorunlarının konu olduğu tartışmalar yaptıklarını belirten Cengiz, şunları kaydetti: "Şu günlerde gerçekler bizler için her zamankinden daha önemlidir. Finansal anlamda dünü yitiren Galatasaray, geleceği kazanmak zorundadır. Bu noktada biz Galatasaraylıların en büyük niteliklerinden bir tanesi, menfi durumlarda ortaya koyduğu bir olma duygusudur. Bu topraklarda çok az kuruma nasip olan ruh, bizlerin genetik kodlarına yerleşmiş ve kimsenin beklemediği anlarda tek bir yürek hali ile gün yüzüne çıkmıştır. İşte Galatasaraylıların kulüplerine karşı hissettiği bu inanç, bizlerin en büyük güvenidir. Tarih boyunca defalarca deneyimlediğimiz Galatasaray'ın diriliş ruhu bir kez daha görev başındadır. Önemli bir değişim süreci yaşadığımız şu aşamada bu ruha her şeyden çok güvendiğimi belirtmek isterim."

Sarı-kırmızılı futbol takımının geçmişte 14 sene süren şampiyonluk hasreti sırasındaki sabırlarına vurgu yapan Mustafa Cengiz, "İşte o günlerde yaptığımız bir şeyi bugün tekrarlamak zorundayız. Sadece sportif anlamda değil, finansal bazda da o günlerde yaptığımız gibi adım adım ilerlemeli, gelişmeli ve yükselmeliyiz. Bunu başarmak için tüm organlarıyla birlikte hareket eden bir yönetimimiz ve eşi benzeri olmayan bir kurum kültürümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, önlerindeki zorlu sürece dikkati çekerek, şu görüşlerini paylaştı: "Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Geleceği şekillendirebilmek için, bugünün şartlarını oluşturmanız gerekiyor. Bu yapıyı oluşturduktan sonra sabredersek, sonuçlarını bekleme hakkımız olabilir. Bu anlamda yürüdüğümüz yolda takdirle karşılandığımız gibi eleştirel düşünceye de karşı değiliz. Galatasaraylılık duruşunu özümseyen bir yönetim olarak eleştiri karşıtı yaşamıyor, meselelere yaklaşırken duygusal çatışmalar altında kalmıyoruz. Galatasaray'da yaşanmakta olan sessiz devrimin takipçisi olan sizlerle, bütün camia olarak hep birlikte büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavın sonunun sağlam bir gelecek ve sportif başarılarla dolu sezonlar olacağına yürekten inanıyorum."