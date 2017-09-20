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UEFA'dan müjde! Final Vodafone Park'ta

2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafone Park ev sahipliği yapacak

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:06
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UEFA'dan müjde! Final Vodafone Park'ta

UEFA Yönetim Kurulu, bugün Nyon'da gerçekleştirilen toplandıda 2019 yılında oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi. Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park, 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş daha önce bu konuda bir başvuruda bulunmuş ve Vodafone Park'ı Avrupa Ligi ve de Süper Kupa finali için aday stat olarak göstermişti. Yapılan ön incelemede Vodafone Park Stadı her iki final için de barajı geçmişti. Vodafone Park, Avrupa Ligi finali için 7, Süper Kupa finali için de 9 stat arasında yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
FutbolUEFASüper KupaVodafone Park2019
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