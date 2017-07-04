Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UEFA'dan Vodafone Park'a inceleme

UEFA heyeti, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı Vodafone Park'ı ziyaret ederek, statta incelemelerde bulundu

Bu haber kez okundu.

UEFA'dan Vodafone Park'a inceleme

UEFA heyeti, Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı Vodafone Park'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, stat müdürü ve kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantıdan sonra Vodafone Park'ı gezdiği bildirildi. Vodafone Park'ın ihtiyaçları karşılaması doğrultusunda gözlem yapan temsilcilerin, stadın güvenlik sistemi, giriş çıkış alanları, stat giydirimi, VIP alan kullanımı, sponsor ağırlama bölümü, akreditasyon sistemi, teknik medya alanları, otopark alanları, LED konumları gibi birçok alanda incelemelerde bulunduğu kaydedildi. 

Marcelo, Adriano ve Fabricio antrenmanlara başladı
Beşiktaş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen idmana, izinden dönen Marcelo Guedes, Adriano Correia ve Fabricio Ramirez de katıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana, sağlık kontrollerine katılan oyuncuların yanı sıra milli takımlarda bulunan bazı futbolcuların ise katılmadığı belirtildi. Futbolcuların kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiği antrenmanın sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan çift kale maçta tamamlandığı aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşVodafone ParkUEFAUEFA Inceledi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100