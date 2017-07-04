UEFA'dan Vodafone Park'a inceleme

UEFA heyeti, Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı Vodafone Park'ı ziyaret etti.



Marcelo, Adriano ve Fabricio antrenmanlara başladı

Beşiktaş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen idmana, izinden dönen Marcelo Guedes, Adriano Correia ve Fabricio Ramirez de katıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana, sağlık kontrollerine katılan oyuncuların yanı sıra milli takımlarda bulunan bazı futbol cuların ise katılmadığı belirtildi. Futbolcuların kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiği antrenmanın sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan çift kale maçta tamamlandığı aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, stat müdürü ve kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantıdan sonra Vodafone Park'ı gezdiği bildirildi. Vodafone Park'ın ihtiyaçları karşılaması doğrultusunda gözlem yapan temsilcilerin, stadın güvenlik sistemi, giriş çıkış alanları, stat giydirimi, VIP alan kullanımı, sponsor ağırlama bölümü, akreditasyon sistemi, teknik medya alanları, otopark alanları, LED konumları gibi birçok alanda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.