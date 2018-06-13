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UEFA, Galatasaray'a faturayı kesti

UEFA, Galatasaray hakkındaki kararını verdi!

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:59
UEFA, Galatasaray'a faturayı kesti

Galatasaray, 2019'da maksimum 20 milyon Euro, 2020'de maksimum 10 milyon Euro zarar edebileceğini kabul etti.

UEFA, Galatasaray'a 15 milyon Euro para cezası verdiğini, bunun 6 milyonluk kısmının erken elenme ihtimaliyle kesin ödeneceğini, kalan 9 milyon Euro'nun ise kulübün operasyonel ve finansal ölçümlere bağlı olarak ödeneceğini duyurdu.

Öte yandan UEFA, Galatasaray'a UEFA organizasyonlarında bildirebileceği oyuncu sayısında da kısıtlamaya gitti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 21 kişi bildirebilecek. Ceza olmasaydı oyuncu kontenjanı ise 25 idi. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayUEFACeza
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