"UEFA’yı da ligi de istiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sporcu gıda markası Hardline ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadele ettikleri UEFA Avrupa Ligi ile Süper Lig'den hangisinde başarıyı tercih edecekleri yönündeki soruya Orman, "İstedikçe Allah verir. Kupaların hepsini istiyoruz. Niye bir tercihte bulunayım ki, UEFA Kupası'nı da lig şampiyonluğunu da istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları, sporseverleri mutlu etmek. Allah da nasip etsin." dedi. Takımdaki oyuncuların tamamının pırlanta gibi olduğunu vurgulayan Orman, "Çalışıyorlar, uğraşıyorlar, kulüpleri için formalarını ıslatıyorlar. Onların da başkanı olduğum için ayrı gurur duyuyorum. Allah nasip ederse ikisini de alacağız." diye konuştu.

Lyon'da 25 bin Beşiktaşlı taraftar

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları ilk maça taraftarların yoğun ilgisinin olduğunu ve rakip kulübün Beşiktaşlılar için 17 bin kişilik bir tribün daha açtığını hatırlatan Orman, şunları kaydetti: "Lyon'da 20-25 bin civarında Beşiktaşlı taraftar olacak. Bizim talebimiz olmadı. Lyon Kulübü, Avrupa'da yaşayan Beşiktaşlılara 17 bin kişilik tribün açtı. Biletler bir saat içinde satılmış. Bize de 3 bin civarında bilet verildi. Talep o kadar fazla ki, 17 bin kişilik biletler bir saat içinde satılınca taraftarlar, diğer bölümlerden almaya başlamış. Lyon Kulübü kontrollü gitmek için satışı durdurmuş. 58 bin kişi doldururduk ama şimdilik 25 bin kişide kalacağız. Beşiktaş Kulübü başkanı açısından çok hoş bir şey. Lyon, kendisine komşu herhangi bir ülke takımıyla maç yapmış olsaydı o kadar kısa sürede bu sayıda insanı toplayamazdı. Beşiktaş'a düşkünlüğü pekiştirecek bir şey." Lyon'da maçı izleyecek siyah-beyazlılara mesajlar da ileten Fikret Orman, "Maça gelecek taraftarlarımız, hepimiz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemize ve Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmeliyiz. Taşkınlıktan uzak durmalı ve takımımızı desteklememiz gerektiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili tartışmalar

Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili tartışmalarla ilgili görüşlerini aktaran Orman, kulüp olarak her yeniliğe adapte olduklarını ancak daha önce belirlenen kurala göre hareket etmek gerektiğini dile getirdi. Ortada bir değişikliğin olmadığına dikkati çeken Orman, "Aslında tartışılıyor. Daha önce yabancı serbestliğinin artmasında en az zararı bizim göreceğimizi söylemiştim. Beşiktaş Kulübü ile alakalı strateji varsa, Beşiktaş'ın önü yabancı serbestliğiyle, Türk serbestliğiyle kapanmaz." şeklinde görüş belirtti. Planlamaların doğru analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Orman, şöyle konuştu: "Bir karar verildikten sonra dönülmemesi lazım. Bir kulüp kendi işini doğru yaptığı sürece her sistemde doğru hareket edebilir. Biz şu ankine adapte olduk. Başka bir şey olsa ona da adapte oluruz. Maç başladıktan sonra kural değişmez. İki stoper yanımızda. Biri Türk, biri yabancı. İkisi de profesyonel. Bizim için hiçbir farkı yok. Buna göre devam edilmesini daha doğru buluyorum."

Hardline, kulübün sponsoru oldu

Toplantıda Hardline'ın kulübün bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlara gerçekleştirdiği iki yıllık sponsorluk anlaşmasının tanıtımı da yapıldı. Fikret Orman'ın yanı sıra toplantıya Hardline Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan ve futbolcular Atınç Nukan ile Marcelo Guedes katıldı. Başkan Orman, "Kulübümüz birçok sponsorluk yapıyor. Biri de Hardline, bizim enerji sponsorumuz. Enerji içeceği, bize inşallah UEFA Kupası'nı getirir. İşinizi iyi yaptığınız sürece ilgi de artıyor." diye konuştu. Sponsorluğun çapının çok önemli olmadığını anlatan Orman, "İş birliği yapan kurumlar da mutlu oluyor. Kemal bey bu sene bunları bedavaya verdi ama seneye para verecek." şeklinde esprili ifadeler kullandı.

Hardline Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan ise Beşiktaş ile iş birliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Böyle bir markayla şampiyonluklara beraber imza atmayı umuyoruz. Çok güzel günler göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.