Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008

Ukrayna'da büyük final

Real Madrid ile Liverpool yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek

25 Mayıs 2018 Cuma 13:45
Ukrayna'da büyük final

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

1,5 milyar avroluk final

Real Madrid ve Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar avroyu geçiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon avro. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon avroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Muhammed Salah da 80 milyon avroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
KievLiverpoolOlimpiyat StadıReal MadridSporUEFA Şampiyonlar LigiUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de
"Sergen Yalçın, dönüm noktası oldu"
"Sergen Yalçın, dönüm noktası oldu"
İkinci Real Madrid-Liverpool finali
İkinci Real Madrid-Liverpool finali
Orman: Bütçe daralacak
Orman: Bütçe daralacak
Trabzonspor'un rakibi Milan
Trabzonspor'un rakibi Milan
Tek yenilgiyle finale geldi
Tek yenilgiyle finale geldi
Zidane rekor peşinde
Zidane rekor peşinde
4 aday başkanlık için yarışacak
4 aday başkanlık için yarışacak

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim