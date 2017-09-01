Ukrayna iddialı

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Shevchenko, “Galibiyetten başka düşüncemiz yok. Gruptan çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ile sahasında karşılaşacak olan Ukrayna’da Teknik Direktör Andriy Shevchenko, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Türkiye’den gelen gazetecilere "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Shevchenko ardından soruları yanıtladı. Lucescu’nun, “Ukrayna takımını çok iyi biliyorum” sözleri hatırlatılan Shevchenko, “Bu maç Shevchenko-Lucescu maçı değil, bu Ukrayna-Türkiye karşılaşması. Biz Türkiye Milli Takımı’na karşı ve bu büyük antrenöre karşı saygı duyuyoruz. Mircea Lucescu, Ukranya ve Shakhtar takımı için çok güzel şeyler yaptı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Takımı’ndaki teknik direktörlük değişimi için de konuşan Shevchenko, “Türkiye Milli Takımı’nda teknik direktör değişikliği oldu. Mutlaka takımda bazı değişiklikler olacaktır. Türkiye’nin neden teknik direktör değiştirdiğini bilmiyorum ve bu benim problemim değil. Tabii ki Lucescu’nun kendi düşünceleri ve bakış açıları var. O Ukrayna Milli Takımı’nı çok iyi tanıyor ve bu belki de Ukrayna Milli Takımı için avantaj olacaktır” açıklamasını yaptı.

“LUCESCU TECRÜBELİ İSİMLERİ TERCİH ETTİ”

Bu maçta rakip olarak Fatih Terim’in takımını mı, yoksa Lucescu’nun takımını mı tercih edeceği sorulan Shevchenko, “Benim için tek bir Türk Milli Takımı var. Biliyorum ki çok iyi ve tecrübeli futbolculara sahipler. Çok teknik futbolcular var. Bu takım Almanya’da, İtalya’da, İspanya’da oynadı. Mircea Lucescu için ilk maç olacak. Onun yönetimindeki takımın nasıl bir uyum göstereceğini ve nasıl bir teknik göstereceğini bilmiyorum. Bizim bir avantajımız var ve Ukrayna’da lig daha önce başladı. Fiziksel olarak daha iyi durumdayız. Takımımız hazır. Garmash’ın soğuk algınlığı var ve bugün antrenmana katılmayacak, yarın takıma katılacak. Bizim için her şey iyi olacak. Tek bir değişiklik görüyorum, Fatih Terim daha genç oyuncuları tercih ediyordu, Lucescu tecrübeli isimleri tercih ediyor. Onun takımında uzun zamandır görmediğimiz oyuncuları görebiliriz” diye konuştu. Bu maçta galibiyetten başka düşünceleri olmadığını da söyleyen genç hoca, “Dünya Kupası için gruptan çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

“GRUBUN FAVORİLERİ HIRVATİSTAN VE İZLANDA”

Ukrayna ve Türkiye’nin grupta aynı durumda olduğunu söyleyen Shevchenko, “Bence grubun favorileri Hırvatistan ve İzlanda. Onlar ilk sıralarda yer alacaktır. Gruptan çıkmamız için bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Türkiye Milli Takımı’yla aynı durumdayız” dedi.

Arda Turan’ın çok önemli bir isim olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, “Arda Turan çok iyi bir oyuncu ve kendisine büyük saygı duyuyorum. Bana kalırsa kadroya geri dönmesi Türkiye için çok önemli bir avantaj olacaktır” açıklamasında bulundu. Yarmalenko’nun takım için önemli bir isim olduğunun altını çizen Andriy Shevchenko, “Yarmalenko büyük bir profesyonel ve tecrübeli bir futbolcu. Kiev’e geldi ve sonrasında Kharkiv’e geldi. Antrenmanlarda kendisini gösteriyor. Transferi için hem onun adına hem Ukrayna adına mutluyum. Ukraynalı bir futbolcu güçlü bir takımda oynayacak. Kendisine başarılar diliyorum. Sanırım bu oyunda takımın liderleri çok önemli bir rol oynayacak. Umarım oyun sırasında kendilerini gösterirler ve başarıyı yakalarlar” açıklamalarında bulundu.

“KADRONUN YÜZDE 98’İ HAZIR”

Rakitsky’nin çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak kadrodan çıkarmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekleyen Shevchenko, “Maalesef forma giyemeyecek ve bunun için diğer oyunculara güvenmeliyiz. Onlar da iyi futbolcular. Maç kadrosunun yüzde 98’ini belirledik. Tabii ki yüzde 2’sini hastalıklara ayırdım. Bütün takım çok iyi çalışıyor. Benim için kadroyu belirlemek kolaydı. Motive olmuş oyuncular kadroya geldi ve bu benim için çok önemli bir avantaj” dedi. Takımın çok iyi hazırlandığını tekrar eden Shevchenko, “Çok iyi hazırlanmış oyunculardan kurulu bir takımız. Bizim ülkemizde lig daha önce başladığı için bunun avantajına sahibiz. Antrenmanlarda futbolcuların çalışmalarına da baktığımızda çok iyi sonuçlar ortaya çıktığını söyleyebilirim. Oyun zor olacak, kolay olmayacak. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum, sabırlı olun ve bize destek verin. Herkese teşekkür ederim ve başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

ROTHAN: “SAHA AVANTAJINA SAHİBİZ”

Teknik Direktör Andriy Shevchenko ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Ruslan Petrovic Rothan, kadrolarının genç isimlerden oluştuğunu belirterek, “Ama bizim takımımızda da tecrübeli isimler var. İyi kulüplerde oynuyorlar ve iyi oyun pratikleri var. Biz daha iyi olacağını göreceğiz. Saha avantajımız var ve çok taraftarımız olacaktır. Bu maçta bireysel değil takım olarak oynayacağız” ifadelerini kullandı.