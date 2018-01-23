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Uluslar Ligi'nde kura heyecanı

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı veren organizasyonda kuralar yarın çekilecek. B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak

23 Ocak 2018 Salı 13:00
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Uluslar Ligi'nde kura heyecanı

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı veren UEFA Uluslar Ligi'nde, kuralar yarın çekilecek.

İsviçre'nin Lozan kentinde TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı kura çekiminde A, B, C ve D liglerinde yer alan takımlar gruplara ayrılacak. Kuraya B Ligi'nden Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak Türkiye, üst torbalarda yer alan Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek ile eşleşebilecek.

Kurada, siyasi nedenlerden dolayı Ukrayna ile Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan aynı grupta yer alamayacak.

2020 Avrupa Şampiyonası'na 4 takım katılacak

Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 4 takıma katılım hakkı sağlayacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak.

24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise Uluslar Ligi'nden çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. A, B, C ve D liglerindeki dörtlü finallerin kazananları, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

A Ligi:

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

Gruplarını son sırada bitiren 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

A Ligi'nden EURO 2020 vizesi alacak takım ise Mart 2020'deki dörtlü final sonucu belli olacak. Elemeler sonucu EURO 2020'ye katılım hakkı kazanamayan ülkeler arasında en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finalde mücadele edecek. Şampiyon ekip, EURO 2020'ye katılacak.

B Ligi:

B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

C Ligi:

C Ligi'ndeki 15 takımın dağılımı, 1 grupta 3 ve 3 grupta dörder ekip olarak gerçekleşecek. Dört grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

D Ligi:

D Ligi'ndeki 16 takım, dörderli 4 gruba ayrılacak. Grup liderleri, C Ligi'ne yükselecek.

EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

Turnuva tarihleri
Birinci hafta: : 6-8 Eylül 2018

İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018

Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018

Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018

Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018

Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020

UEFA Uluslar Ligi torbaları şöyle:

A Ligi:

1. torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya

2. torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya

3. torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B Ligi:

1. torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya

2. torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek

3. torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çekya, Türkiye

C Ligi:

1. torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya

2. torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç

3. torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya

4. torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D Ligi:

1. torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan

2. torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg

3. torba: Kazakistan, Moldova, Lihtenştayn, Malta

4. torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Futbol ŞampiyonasıKuraLozanUEFA Uluslar Ligi
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