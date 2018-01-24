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Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde, B Ligi'nde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'in bulunduğu 2. Grup'ta mücadele edecek

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:37
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Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu

Türkiye, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile aynı grupta yer aldı.

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları katıldı. Ülke puanına göre sıralanan takımlar, yüksek puandan düşüğe doğru A, B, C ve D liglerine ayrıldı. Buna göre B Ligi 3. torbadan kuraya giren Türkiye, 2. Grup'ta Rusya ve İsveç'in rakibi oldu.

UEFA'nın, hazırlık maçlarının yerini alması ve elemeleri geçemeyen takımların da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmesi amacıyla düzenlediği organizasyon, eylül ayında başlayacak. 24 ülkenin mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerine kalacak son 4 takım, Uluslar Ligi'nden çıkacak. Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda

2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya

4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B Ligi

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çekya

2. Grup: Rusya, İsveç, Türkiye

3. Grup: Avusturya, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda

4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi

1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D Ligi

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn, Cebelitarık

Turnuva statüsü

A ve B liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C liginde bir grupta üç ülke, diğer 3 grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek. A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.

Turnuva tarihleri

İlk hafta: 6-8 Eylül

2. hafta: 9-11 Eylül

3. hafta: 11-13 Ekim

4. hafta: 14-16 Ekim

5. hafta: 15-17 Kasım

6. hafta:18-20 Kasım

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020

AA

Son Güncelleme: 24.01.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
FutbolTürkiyeUEFA Uluslar Ligi
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