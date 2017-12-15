"Ümit Özat ile performansımız arttı"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Elvis Manu ve Jailton Paraiba, Ümit Özat'ın yeniden göreve başlamasının ardından forma şansı bulmalarıyla performanslarının yükseldiğini ifade etti.

İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen Hollandalı Elvis Manu, başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat'ın kendisini Türkiye'ye getirdiğini belirterek, bu sayede daha çok görev aldığını ve kendini gösterebilme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Başkent ekibinin yollarını ayırdığı tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'ın kendisine yeteri kadar fırsat vermediğini ifade eden Manu, "Ümit Özat tanıdığı için gelir gelmez bana sorumluluklar verdi. Benim sahada neler yapabildiğimi bilmesi avantajım oldu." diye konuştu.

Süper Lig'in zor olduğuna dikkati çeken 24 yaşındaki Manu, "Hollanda'daki Türk arkadaşlarımdan lig hakkında bilgi alıyordum. Büyük, saygın ve kaliteli oyunculardan oluşan bir lig olduğunu biliyordum. Alışma sürecini artık geride bıraktım. Türk oyun mantalitesinin de artık yeterince farkındayım ve ona göre oynuyorum." ifadelerini kullandı. Futbolcu olarak adının daha fazla duyulmasını sağlamayı hedeflediğini dile getiren Manu, "Kendimi saygın bir konuma getirip, takıma daha faydalı olmayı istiyorum. Gerçekten önemli bir lig, bu nedenle de ismimin duyulması en önemli hedeflerimden biri." dedi.

Sokakta Türklerle futbol

Elvis Manu, Hollanda'da çocukken Türk arkadaşlarıyla sokakta futbol oynadığını anlattı. Türklerin yoğun yaşadığı Rotterdam'da doğduğunu ve bu nedenle de çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu dile getiren Manu, iki ülke futbolunun farklı olduğuna işaret ederek, "Avrupa'da biz daha çok taktiksel ve pas ağırlıklı oynuyoruz. Türkiye'de futbolcular kalbiyle, yüreğiyle, savaşarak oynuyor. Bunun ikisini birleştirince başarı geliyor. Biz de bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. İsminin ABD'li ünlü müzisyen Elvis Presley, soyadı Manu'nun ise İngiliz kulübü Manchester United ile alakasının olmadığını vurgulayan Manu, Arsenal taraftarı olduğunu belirtti.

Çin 2. Lig'inden transfer Jailton

Başkent ekibinin Çin 2. Ligi takımlarından Dalian Transcendence'den transfer edilen Jailton Paraiba da Ümit Özat ile performansının yükseldiğini dile getirdi. Mesut Bakkal'ın kendisine de fazla şans vermediğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Ümit Özat bana güvendiğini hissettirdi ve şans verdi. Ben de çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Her maçta elimden gelenin daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim." dedi.

Yeni baba olan Jailton, eşinin sıkıntılı bir doğum süreci geçirdiğini ve bunun ardından da uyum sorunu yaşadığını ancak bu durumların artık geride kaldığını anlattı. Takım arkadaşları tarafından çok sevilen ve ekibinin neşe kaynağı olan 27 yaşındaki Jailton, "Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Ben de herkesi onların beni sevdiği kadar çok seviyorum." diye konuştu. Sakin yapısıyla dikkati çeken vatandaşı Luccas Claro ile farklı karakterlerde olduklarını dile getiren Jailton, "Evet, ben çok konuşuyorum, Luccas ise karakter olarak daha sakin, sessiz biri." ifadelerini kullandı.