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Ümit Özat transfer istiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takıma 1-2 takviye yapmayı düşünebileceklerini söyledi

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:54
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Ümit Özat transfer istiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ligin ilk yarısını Bursa deplasmanında güzel noktalamak istediklerini belirterek, "Kalan 18 maçta 1,5 puan ortalamasıyla oynamalıyız. Bunu başarırsak sezon sonunda hedeflediğimiz 40 puana ulaşırız." dedi.

Özat, yaptığı açıklamada, başkent ekibinde görev yaptığı ikinci dönemde 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatarak, "Bu maçlarda daha fazla puan da alabilirdik. Antalyaspor'a pozisyon vermeden penaltıdan gol yedik. Kasımpaşa maçının ilk yarısında istediğimiz gibi bir oyun olmadı ama ikinci yarıda arzuladığımız futbolu oynadık. İşin güzel tarafı son 4 haftada 3 gol yememiz." diye konuştu. Takım savunmasını iyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Özat, "Önce gol yemeyeceksiniz, bu önemli. İyi savunma ve çıkışları da daha çabuk yaparak hücumu golle neticelendirebilirsek çok daha iyi konuma geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Herkesin bir yoğurt yeme şekli var"

Ümit Özat, yavaş yavaş geçen seneki şablona döndüklerine değinerek, ilk 11'indeki birçok oyuncunun da netleştiğini belirtti. Görevden ayrıldıktan sonra takımın oyun anlayışında değişiklikler olduğunu aktaran Özat, "Bu değişim gayet normal çünkü herkesin bir yoğurt yeme şekli var. Bu takım geçen sene takım savunmasını iyi yapıyordu. Artık bakıldığında takımın 11'i şekilleniyor gibi. Gençlerbirliği 11'inin 8-9 oyuncusunu rahatlıkla sayabilirsiniz. İskeletin oturması çok önemli. Bursaspor maçından alacağımız puan ya da puanlar, ikinci yarıya daha sağlıklı girmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde alınan beraberliklerin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Özat, şöyle devam etti: "Mevcutta 13 puanımız var. Kalan 18 maçta 1,5 puan ortalamasıyla oynamalıyız. Bunu başarırsak sezon sonunda hedeflediğimiz 40 puana ulaşırız. Daha önce 43 puan demiştim, bu 2 puan üstü veya altı olabilir ama kalan maçlarda 1,5 puan ortalaması yakalamamız lazım. Evkur Yeni Malatyaspor'a sahamızda yenildik. Kaybetmesek Malatyaspor 17, biz 14 puanda olacağız. Aytemiz Alanyaspor'a yenilmişiz, Atiker Konyaspor'a yenilmişiz. Şu an 1 puan üstümüzdeler, beraberlikler almış olsanız farklı boyuta gelebilirsiniz. Araya galibiyetler de sokarsak beraberliklerin anlamı farklı hale gelecek. Devre arası takviyeye ihtiyaç duyar ve yaparsak onlarla beraber bu hedefe ulaşılır."

"Kadroyu alternatifli tutmak zorundayız"

Teknik direktör Ümit Özat, ligde ikinci yarının, hava şartlarının da sertleşmesiyle çok daha çetin bir hal alacağını dile getirdi. Sezon başında kadroyu geniş olarak değerlendirdiklerini ancak sakatlıklar nedeniyle sahaya 17-18 kişi çıkmakta bile zorlandıklarını vurgulayan Özat, şunları kaydetti: "İkinci gelişimizde birçok sakatlık vardı. Yaklaşık 9-10 adale sakatlığı var. Aşırı yüklemeden olabilir. Kadroyu alternatifli tutmak zorundayız. Devreyi 30 puanla da bitirseniz 20 puanla da bitirseniz daha yukarısı için mutlaka takviye yapacaksınız. Ligde henüz karlı havaları görmedik. Havalar sertleşince, kar yağınca, mücadeleler daha zorlu hale gelecek. Kartlar ve sakatlıklar her takımda daha fazla olacak. Bursaspor maçını kazasız belasız geçmek istiyoruz. Sonrasında 1-2 takviye yapmayı düşünebiliriz. Hangi bölgeye transfer yapmayı düşünebiliriz mutlaka belli ama şu an için paylaşmayı doğru bulmuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlerbirliğiGençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit ÖzatSüper Lig
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