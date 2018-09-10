Ümitler prestij maçında

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 9. maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Helsingborg kentindeki Olympia Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.30'da başlayacak. Müsabakada Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Lapochkin düdük çalacak.

Grupta 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, averajla Macaristan'ın ardından 4. sırada yer alıyor. 6 galibiyet ve 2 beraberliği olan İsveç ise 20 puan ve averajla lider Belçika'nın ardından 2. sırada geliyor. İddiası bulunmayan Türkiye, gruptaki son maçını 16 Ekim'de deplasmanda Macaristan ile oynayacak.

Statü

İtalya'da düzenlenecek 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 12 takım mücadele edecek. İki yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın elemeleri 9 grupta yapılıyor. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile ev sahibi İtalya, doğrudan finallere kalacak. Finallere gidecek son iki takımı belirlemek için en iyi performansı gösteren 4 ekip play-off karşılaşmalarına çıkacak.